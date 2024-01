Avezzano, Nasce il Gruppo Sportivo della Polizia Locale di Avezzano

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:

La presentazione avverrà questo sabato, 20 gennaio, a partire dalle ore 10, in sala consiliare, in occasione delle celebrazioni in onore di San Sebastiano, patrono delle Polizie Municipali d’Italia – si legge sul sito web ufficiale. A seguire, nel pomeriggio, partita di calcio a 5 contro la squadra della Compagnia dei Carabinieri. Sarà proprio il sindaco, Giovanni Di Pangrazio, a tirare il calcio d’inizio della partita di calcio a 5 che si giocherà sabato pomeriggio contro la squadra della Compagnia dei Carabinieri della città, come simbolo dell’avvio di un percorso nuovo e virtuoso per tutta la compagine della Polizia Locale di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Il 20 gennaio, infatti, in sala consiliare, alle ore 10 verrà presentato ufficialmente il primo Gruppo sportivo di Polizia Locale della città. Verrà resa nota anche l’iniziativa legata allo svolgimento del primo Trofeo di “San Sebastiano”, che verrà disputato, nello stesso pomeriggio di sabato, presso il Palasport “Eroi di Nassiriya” (via Don Luigi Sturzo): in questo contesto, il sindaco darà inizio alla gara – Una novità per Avezzano, che ha vissuto, nel corso degli anni, varie esperienze connesse alla crescita e allo sviluppo del Corpo, diretto dal ‘96 al ‘99 proprio dall’attuale primo cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. Il nuovo gruppo sportivo, che opererà senza oneri economici per l’ente, sarà coordinato dal neopresidente Ilio Ruscitti, già assistente in forza alla Polizia Locale di Avezzano, guidata dal comandante Luca Montanari – Seguirà, alle ore 11, la santa messa, celebrata dal Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Massaro, nella Chiesa di San Giovanni. Le esibizioni degli allievi della scuola di danza Myda di Avezzano faranno da cornice alla partita ed arricchiranno tutto il programma della giornata, che concluderà con la premiazione e la cena di Gala presso il Ristorante Napoleone – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/