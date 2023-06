Avezzano, Percorso pedonale del Salviano: la Provincia fa partire lavori di pulizia del verde, L’iniziativa dopo i solleciti del Comune

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

Pulizia e manutenzione del verde nella strada provinciale e nel percorso pedonale del Salviano: dopo i numerosi solleciti del Comune, la Provincia dell’Aquila fa partire l’intervento – Il rinnovo della convenzione tra amministrazione provinciale e comunale, per la gestione del percorso, si sottoscriverà a breve – Ne dà notizia il comune che aveva rappresentato più volte alla Provincia la necessità di provvedere agli interventi sul percorso, frequentatissimo da cittadini e marsicani, che si trova all’interno della riserva Naturale Monte Salviano ma la cui competenza è della Provincia dell’Aquila – Per diversi anni l’amministrazione comunale aveva potuto agire direttamente grazie ad una convenzione con la Provincia – si apprende dal portale web ufficiale. Per questo, il comune era tornato a chiedere a gran voce il rinnovo della stessa, per intervenire velocemente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Qualche giorno fa, il presidente Angelo Caruso, aveva rassicurato sulla volontà di procedere al rinnovo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli uffici provinciali, oggi, hanno comunicato al sindaco Di Pangrazio che i lavori sul verde partiranno nella giornata di domani martedì 27 giugno – aggiunge testualmente l’articolo online. “La strada e il percorso sono Provinciali – sottolinea l’assessore al verde Roberto Verdecchia – Chi, come il consigliere di minoranza Genovesi, accusa il comune manca di onestà intellettuale e confonde i cittadini o ignora che la pulizia spetta, naturalmente, all’ente proprietario della strada ovvero alla Provincia”.

