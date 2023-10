Avezzano, Piano neve 2023/24, ad Avezzano si riparte con la programmazione: si cercano ditte del territorio

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Pubblicata sull’albo pretorio del sito del Comune la manifestazione di interesse rivolta alle ditte interessate – si apprende dalla nota stampa. Si occuperanno di sgombero neve e spargimento di prodotti antigelivi. Il Comune di Avezzano si porta avanti con la programmazione degli interventi di Protezione Civile su tutto il territorio comunale, incominciando a predisporre il proprio piano di emergenza, per far fronte ai possibili eventi calamitosi che potrebbero avvenire durante la stagione più fredda – Ai fini dell’organizzazione del Piano neve 2023-2024, l’Ente, quindi, chiama all’appello, tramite manifestazione di interesse pubblica, tutte le ditte del territorio in possesso di adeguate attrezzature, disponibili ad assumersi la responsabilità dello sgombero neve e dello spargimento di prodotti antigelivi in zone circoscritte del territorio – recita il testo pubblicato online. Gli operatori economici interessati al servizio potranno prendere visione delle modalità di partecipazione o recandosi direttamente in Comune, presso il Servizio di Protezione civile, o predisponendo una domanda di ammissione secondo il modello scaricabile dal sito internet comunale (www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. avezzano – aq.it). Nelle domande, le ditte interessate dovranno indicare la propria sede operativa, i rispettivi dati anagrafici e fiscali e le iscrizioni agli Enti previdenziali ed assicurativi – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, dovranno riportare nella domanda anche i dati tecnici del proprio parco automezzi, allegando copia dei libretti di circolazione (con regolare revisione ed omologazione delle attrezzature) e documentazione fotografica, con relativa targa – si apprende dal portale web ufficiale. Le ditte dovranno dichiarare anche la propria disponibilità ad assicurare l’intervento richiesto ad horas, secondo le indicazioni e le prescrizioni che saranno impartite dal personale della Protezione Civile, che verrà incaricato per tale evenienza – viene evidenziato sul sito web. Il Comune affiderà il servizio di reperibilità esterna all’azienda in possesso dei mezzi che risulteranno più idonei alle operazioni di emergenza (lame sgombraneve, turbine e carrello spargisale). Infine, nel caso in cui le richieste siano superiori al numero stabilito, l’Ente si riserverà in sede di pianificazione del servizio il diritto di effettuare una preventiva selezione delle ditte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. sulla base di valutazioni tecniche ed oggettive – Le domande di partecipazione al Servizio sgombero neve per la stagione 2023-2024 dovranno pervenire presso il Protocollo del Comune di Avezzano – Piazza della Repubblica, numero 1, 67051 AVEZZANO, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 ottobre – recita la nota online sul portale web ufficiale.

