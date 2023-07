Avezzano, Prevenzione incendi, arriva l’ordinanza di stop per l’accensione di fuochi

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Firmata questo pomeriggio dal Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio l’ordinanza che dichiara lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi sull’intero territorio comunale dal 13 luglio 2023 fino al 30 Settembre 2023. Un atto amministrativo che arriva prontamente per la prevenzione degli incendi che purtroppo negli anni passati hanno interessato strade, boschi ed aree abitate dell’immediata periferia della città. Presso la Riserva del Monte Salviano e la Pineta sono assolutamente vietati, quindi, l’accensione di fuochi, l’utilizzo di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, l’utilizzo di motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, o qualsiasi ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo d’incendio – recita il testo pubblicato online. Tutti i possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni, prati, pascoli ed incolti, soprattutto se confinanti con aree pubbliche, hanno quindi l’obbligo di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e propagazione di incendi attraverso: 1) Perimetrazione mediante l’aratura per una fascia di cinque metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero di covoni di grano, fogliame, arbusti e altro materiale combustibile su: – terreni su cui si trovano stoppie altro materiale vegetale erbaceo e/o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito; – terreni coltivati a cereali dopo il raccolto; – terreni incolti – 2) Realizzazione di tutte le operazioni di interramento delle stoppie; 3) Ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali) delle aree boscate confinanti con strade e altre vie di transito, per una profondità di almeno metri cinque; 4) Ripulitura da parte degli enti interessati della vegetazione erbacea ed arbustiva (fatta eccezione delle specie presenti nel territorio comunale e protette da leggi nazionali, comunitarie e regionali) presente lungo le scarpate stradali, autostradali, ferroviarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Stop al lancio di fuochi di artificio, di cd lanterne cinesi, lo sparo di petardi e scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici e divieto di parcheggiare sui prati e nei boschi per i conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche – Limiti anche ai fumatori che sono interdetti dal fumare in luoghi ad alto rischio incendio o al gettare dall’auto sigari o sigarette accese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l’obbligo di darne immediato avviso al Comune Servizio Protezione Civile – COC dal lunedìal venerdìdalle ore 8:00 alle 18:00 : e al Comando di Polizia locale (centralino 0863 43141), o ai Vigili del Fuoco (115), o al Commissariato di Pubblica Sicurezza (113), o al Comando dei Carabinieri (112 o 1515), o alla Protezione Civile Regione Abruzzo, Sala operativa dell’Aquila, (numero verde 800.861.016 )

