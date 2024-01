Avezzano, Quali sono i concorsi pubblici in scadenza a gennaio 2024?

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Con l’inizio dell’anno, tornano le procedure concorsuali: ecco quali sono i concorsi pubblici in scadenza a gennaio 2024. Dopo la pausa per le feste natalizie e per il nuovo anno, tornano i concorsi pubblici.Sono diverse le procedure concorsuali in scadenza nel primo mese dell’anno, sia per la pubblica amministrazione che per gli enti privati – aggiunge la nota pubblicata. Vediamo allora la lista completa – si apprende dal portale web ufficiale. Concorsi pubblici in scadenza a gennaio 2024: ecco quali sono I cittadini potranno decidere d’iscriversi a diversi concorsi, sia su base nazionale che su base regionale e provinciale – si apprende dalla nota stampa. Vediamo quali sono – aggiunge testualmente l’articolo online. Concorsi pubblici nazionali in scadenza a gennaio 2024 Ecco quali sono i concorsi nazionali in scadenza: 44’654 posti come docenti per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria presso il Ministero dell’Istruzione (scadenza 9 gennaio);15 posti per truccatori e parrucchieri presso varie sedi Rai (scadenza 9 gennaio);160 posti come assistenti tecnici presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (scadenza 10 gennaio);41 posti come referendario presso la Corte dei Conti (scadenza 11 gennaio);434 posti per allievi ufficiali presso le accademie militari (scadenza 13 gennaio);587 posti come dirigenti scolastici nei ruoli regionali, presso le istituzioni scolastiche regionali (scadenza 17 gennaio);80 posti di AUFP Esercito italiano (scadenza 18 gennaio);381 posti come assistenti amministrativi e informatici presso il MAECI (scadenza 26 gennaio);267 posti per funzionari presso il Ministero della Difesa (scadenza 29 gennaio).Concorsi pubblici regionali e provinciali in scadenza a gennaio 2024 Ecco quali sono i concorsi regionali e provinciali in scadenza: 24 posti per profili tecnici presso l’ente Acque della Sardegna – Enas (scadenza 3 gennaio);226 posti per infermieri presso l’Azienda Zero in Piemonte (scadenza 4 gennaio);20 posti per vari profili presso la provincia di Rieti (scadenza 5 gennaio);62 posti nell’area amministrativa presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (scadenza 8 gennaio);18 posti nell’area servizi generali e tecnici presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (scadenza 10 gennaio);100 posti da infermiere presso l’ASST dei Sette Laghi – Varese (scadenza 11 gennaio);439 posti come infermiere presso l’Azienda Zero in Veneto (scadenza 11 gennaio);15 posti in area amministrativa presso l’Università degli Studi di Padova (scadenza 11 gennaio);32 posti come istruttore di vigilanza presso il comune di Roseto Capo Spulico (scadenza 13 gennaio);30 posti come infermiere presso l’Asl Napoli 1 Centro (scadenza 14 gennaio);40 posti come infermiere presso l’ASST Valle Olona (scadenza 14 gennaio);51 posti per profili amministrativi e tecnici presso l’Università della Calabria (scadenza 14 gennaio);35 posti per vari profili presso il Comune di Teano (scadenza 16 gennaio);10 posti come funzionari amministrativi presso l’Inps di Bolzano (scadenza 19 gennaio);29 posti come tecnico sanitario di radiologia medica, presso l’azienda ospedaliera nazionale “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria (scadenza 21 gennaio);28 posti per vari profili tecnici presso l’Ares Sardegna (scadenza 21 gennaio);19 posti come assistente amministrativo presso l’Asl di Foggia (scadenza 22 gennaio);200 posti come agente di polizia municipale presso il Comune di Firenze (scadenza 26 gennaio);54 posti per vari profili per personale non dirigenziale presso la giunta della Regione Calabria (scadenza 26 gennaio);35 posti per vari profili presso l’Università di Salerno (scadenza 28 gennaio);51 posti per profili amministrativi contabili presso la Città Metropolitana di Bologna (scadenza 29 gennaio);29 posti per vari profili presso ATS Milano (scadenza 29 gennaio);24 posti per vari profili presso la Città Metropolitana di Roma Capitale (scadenza 29 gennaio).Fonte: articolo di redazione lentepubblica – viene evidenziato sul sito web. it

