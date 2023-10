Avezzano, Rinasce Piazza San Bartolomeo, domani l’inaugurazione. Ecco il programma: taglio del nastro alle 12

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Si terrà domani, lunedì 30 ottobre il taglio del nastro della restaurata Piazza San Bartolomeo – riporta testualmente l’articolo online. Le manifestazioni inizieranno alle ore 10,00 presso il Castello Orsini-Colonna, dove ci sarà il Recital di pianoforte dell’artista Maria Gabriella Castiglione – Poi alle 11,00, sempre al Castello, si terrà il convegno: l’Avezzano storica ieri e oggi – precisa la nota online. Infine, alle 12, tutti in Piazza San Bartolomeo, con il taglio del nastro e l’inaugurazione ufficiale della nuova Piazza – viene evidenziato sul sito web. Chiamata anticamente Piazza del Pantano perché in tempi remoti, in quel luogo c’era uno dei numerosi acquitrini (pantani) di cui la città era ricchissima, si trovava in posizione centrale e la chiesa era sorta su un antico tempio pagano – aggiunge testualmente l’articolo online. Era circondata da superbi palazzi, ospitava una splendida collegiata e veniva considerata dagli abitanti come una vera e propria “passerella” serale; non di rado, di fronte all’antico palazzo del Rebecchino, veniva allestito un palco, sul quale si esibiva la banda musicale – si apprende dalla nota stampa. Fino al 1914, la collegiata di San Bartolomeo, era l’unica chiesa parrocchiale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alle 7,53 della tragica mattina del 1915, un terribile terremoto, la ridusse ad un cumulo di macerie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel 2001 iniziarono i lavori di scavo per riportare alla luce la Chiesa di San Bartolomeo e la piazza antistante, più volte interrotti e poi ripresi nel 2015 per impulso del sindaco Giovanni Di Pangrazio e anche grazie ad un significativo contributo economico del Dott. Gianni Letta – viene evidenziato sul sito web. L’opera portata avanti dall’amministrazione comunale ha voluto rendere definitivamente visitabile la pianta della storica Collegiata e ridare vita all’area con illuminazione, verde e sedute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

