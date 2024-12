Avezzano, San Pelino, Antrosano, Paterno, Castelnuovo e Cese: il Trenino degli Elfi di “Avezzano Bimbi” porta la magia del Natale nelle frazioni della città

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La consigliera comunale Collalto: “Il 16 dicembre, abbiamo organizzato la prima tappa di questo meraviglioso progetto natalizio, che mira a coinvolgere le frazioni, grazie alla collaborazione con le Pro Loco – recita il testo pubblicato online. La prima ‘fermata’ l’abbiamo fatta, però, al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Avezzano”. Un trenino di Natale divertente e originale, con un percorso diverso dal solito, che ha già fatto la prima tappa presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale civile di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Gli “elfi” del team di Avezzano Bimbi, di buona lena, il 16 dicembre scorso, di mattina, sono scesi giù dal treno ed hanno portato gioia e leggerezza ai piccoli pazienti ricoverati, assieme all’immancabile presenza di Babbo Natale – si apprende dalla nota stampa. Il trenino degli Elfi – progetto ideato dalla consigliera comunale Federica Collalto, assieme al sostegno di tutta l’amministrazione – si è in queste ore già rimesso in viaggio e, nei prossimi giorni, farà altre fermate dell’allegria – si apprende dal portale web ufficiale. “Quest’anno – afferma la consigliera comunale – il Natale di Avezzano è ancora più grande e condiviso: giovedì scorso, in Comune, abbiamo ricevuto i presidenti e i rappresentanti delle Pro Loco delle frazioni della città. Insieme a loro, abbiamo stilato una calendario-eventi dedicato esclusivamente a queste località. La magia delle feste non riguarderà solo il capoluogo o il centro-città, ma raggiungerà, con il format di “Avezzano Bimbi – winter edition”, anche le piazze di Antrosano, San Pelino, Paterno, Cese e Castelnuovo”. Giovedì scorso, è nato un tavolo di lavoro con le Pro Loco delle frazioni su proposte ed iniziative – si apprende dalla nota stampa. Il programma che verrà presentato ai bimbi è quello canonico di “Avezzano Bimbi”: dal trucca-bimbi di Natale ai laboratori creativi, dalle canzoni alle letterine a Babbo Natale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La consigliera comunale Federica Collalto ha incontrato i presidenti e i rappresentanti delle frazioni assieme all’assessore delegata Iride Cosimati e ai consiglieri Balsorio, Fracassi, Iucci e Mercogliano – riporta testualmente l’articolo online. L’intento, come spiega la stessa Collalto, è quello di “dare valore al lavoro costante, prezioso e appassionato che le Pro Loco svolgono sui territori, creando momenti di socializzazione per le comunità quasi sempre solo con le loro forze e le loro risorse – si apprende dalla nota stampa. Il trenino, ovviamente, è virtuale – continua l’amministratrice – nel senso che lo staff di Avezzano Bimbi, di volta in volta, si sposterà fisicamente nelle varie località e allestirà in loco gli spettacoli per i bambini – Il quid in più è rappresentato dal fatto che le date scelte per le frazioni si incastrano perfettamente con il calendario delle feste principale: puntiamo a portare in queste località anche i cittadini delle altre zone di Avezzano”. Il trenino degli Elfi è partito dall’Ospedale civile, in sintonia con la direzione generale della Asl 1, con la direzione sanitaria e con il primario Gianna Tollis. Il 23 dicembre, il trenino farà tappa nella frazione di Paterno, il 29 dicembre sarà a Cese, il 30 dicembre si sposterà ad Antrosano e, infine, per chiudere in bellezza le festività 2024/2025, il 4 gennaio si fermerà a San Pelino e il 6 gennaio sosterà a Casteluovo, con un format dedicato, in questi ultimi due casi, alla festa dell’Epifania – si apprende dal portale web ufficiale. I laboratori di “Avezzano Bimbi winter Edition” partiranno tutti alle ore 15 e 30 del pomeriggio (ad eccezione della frazione di Paterno, dove le attività partiranno alle ore 16,00) per andare avanti sino alle 18. Se le condizioni meteo lo permetteranno, lo staff di Avezzano Bimbi si esibirà in piazza, altrimenti tutte le attività avranno luogo al chiuso, in uno dei locali scelti assieme alle Pro Loco delle frazioni – aggiunge la nota pubblicata. “Questo è solo il primo passo – recita il testo pubblicato online. – conclude la Collalto – con le Pro Loco e con i cittadini di Castelnuovo, per ora senza una Pro Loco costituita effettivamente, vogliamo attivare un progetto di riscoperta delle frazioni e dei loro simboli storici ed identitari”.

