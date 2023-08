Avezzano, Torna “Cavalli sotto le stelle”. Tante novità in calendario dal 23 al 25 agosto con l’esibizione della Fanfara a cavallo dei Carabinieri, la partecipazione di Bartolo Messina, della campionessa Ilaria Fiori, il circo bianco di Francesca Ghini. Dal 23 pomeriggio, battesimo della sella per i bambini

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Torna “Cavalli sotto le stelle” e la città di Avezzano si prepara ad accogliere l’affascinante galà cavalleresco – in agenda il 23, 24 e 25 agosto – recita il testo pubblicato online. Grandi ospiti e originali esibizioni con un programma, frutto della collaborazione tra amministrazione comunale e l’ADS Dreaming Horse, presentato in comune alla presenza del vicesindaco Domenico Di Berardino, dei fondatori della manifestazione Roberto D’Ippolito, Luca e Andrea Massimiani, del Presidente dell’associazione Generazione + Roberto Cotturone, dell’Ingegner Giuseppe Di Giosia e del direttore artistico dell’evento Nico Belloni, voce storica del Gran galà d’Oro della Fieracavalli di Verona – si legge sul sito web ufficiale. Tra le novità, l’esibizione della Fanfara del 4° Rtg a cavallo dei Carabinieri, la presenza della campionessa di arcieria a cavallo Ilaria Fiori, il campione di dressage Andrea Giovannini, il circo bianco di Francesca Ghini, mentre dal 23 pomeriggio partiranno le attività dedicate ai bambini, a cura della Metamorfosi, arrivando al battesimo della sella previsto alle 17. Interessante anche il concerto country del 23 sera e i tanti progetti che ruotano intorno all’evento, compresi quelli per la riabilitazione speciale – si apprende dalla nota stampa. Un gala cavalleresco da tutto esaurito che vedrà la partecipazione dell’artista di fama internazionale Bartolo Messina che si è esibito nelle arene più prestigiose, da Siviglia a Parigi e della famiglia Aragonas. Attenzione particolare anche alle persone con disabilità con il progetto “Light, Blue e Yellow” ideato da Benedetta Cerasani dei Girasoli con il prezioso intervento dell’istruttore Maurizio Babbo e una partnership significativa che va dal Pucetta calcio alla scuderia Pulsoni. Tutti insieme per una passione comune che riempirà di entusiasmo Piazza Risorgimento

