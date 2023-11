Avezzano, Un corteo a ‘passo di donna’: il 25 Novembre, Avezzano ribadisce il No alla violenza, trasformando la rabbia in azione con l’energia delle giovani generazioni

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:

Protagonisti, anche quest’anno, gli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado della città di Avezzano, che prenderanno parte al Corteo – aggiunge testualmente l’articolo online. La presidente della Commissione Pari Opportunità, Balsorio: “Riuniremo ancora una volta tutte le nostre energie, femminili e maschili – aggiunge la nota pubblicata. Il fenomeno della violenza di genere si sconfigge con il coraggio e la cultura dei No”. Da Avezzano, sabato 25 novembre, verrà rilanciato con fermezza il messaggio di vicinanza, supporto e sostegno nei confronti delle donne vittime di violenza o di abusi – aggiunge la nota pubblicata. La città capofila della Marsica tornerà, quindi, a rimarcare la propria solidarietà, ma anche la propria determinazione: alle ore 8 e 30 del mattino, partirà il corteo degli studenti dalla zona della stazione di Avezzano – recita il testo pubblicato online. Attorno alle 11, i giovani, accompagnati da amministratori, docenti, ma anche da genitori e da cittadini, arriveranno nella piazza principale della città, Piazza Risorgimento: qui, dalla sommità della scalinata della Cattedrale dei Marsi, alla presenza del sindaco Giovanni Di Pangrazio e del Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Massaro, verranno lanciati messaggi, raccontate esperienze ed espressi desideri di miglioramento sociale e di educazione al sentimento – recita il testo pubblicato online. “Come lo scorso anno – commenta l’assessore alle Pari Opportunità Maria Antonietta Dominici – anche per questo 25 novembre, la nostra presenza non mancherà. Ribadisco che il 25 novembre deve avere i connotati non di una data che capita una volta all’anno, ma di un vero e proprio modo di pensare – si apprende dalla nota stampa. Nostra prerogativa è quella di continuare a raccontare ai nostri figli e ai nostri nipoti che il cambiamento è possibile e che la cultura salva, così come il senso del rispetto per le diversità e per le altre persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. La cronaca ce lo continua a ricordare, purtroppo, tutti i giorni di quanto sia diffusa la piaga della violenza e della brutalità. E la crudeltà delle uccisioni non deve portare al silenzio, ma alla parola – La storia di Giulia, giovane ingegnere d’Italia, ha scosso nuovamente le nostre coscienze ed è proprio alle Giulia che si trovano in pericolo in questo momento o che hanno subito una prevaricazione o un disagio, che dobbiamo continuare a parlare”. Al Corteo, si aggiungerà anche il flash mob “Donna, per le donne” organizzato a livello regionale da Ezio Forsano, autore, scrittore e sceneggiatore abruzzese, con la collaborazione dello staff tecnico de ‘Il Muro del silenzio’, che toccherà varie piazze, tra cui Piazza Risorgimento – riporta testualmente l’articolo online. Il flash mob, in programma per le ore 11 e 30, verrà impreziosito e reso ancora più incisivo da un’esibizione di danza a tema, dal titolo “Break the Chain” pensata e realizzata dall’associazione Social Dance O.D.V._ETS di Cinzia Corticelli, assieme all’associazione ‘Amici della Danza’ della maestra Carmelina Del Fosco – recita il testo pubblicato online. Il flash mob vedrà coinvolte 20 donne, tutte di età diverse, che reciteranno frasi-simbolo contro la violenza – “Saremo di nuovo in piazza per dire No alla violenza – si apprende dal portale web ufficiale. – conclude la presidente della Commissione Pari Opportunità di Avezzano e consigliera comunale Concetta Balsorio – Questa volta sono stati gli stessi studenti a contattare la nostra Amministrazione, chiedendo espressamente di ridare vita e voce al Corteo del 25 novembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo aspetto sicuramente fa ben pensare e ben sperare: dobbiamo dare fiducia ai giovani ed evitare di farli sentire reclusi e costipati nei preconcetti – Anche con il progetto sicurezza promosso dal Comune di Avezzano e denominato “Comunità coesa, città più sicura”, la nostra Amministrazione ha inteso coinvolgere quanti più ragazzi possibili, parlando direttamente con le scuole e con i vari rappresentanti d’Istituto – Pensare che (dati ISTAT) ancora il 10,2% dei giovani, intervistati, dichiara di accettare il controllo dell’uomo sulla comunicazione (cellulare e social) della propria ragazza è pauroso – riporta testualmente l’articolo online. È l’educazione verso se stessi e verso gli altri la chiave di volta dei tempi presenti: combattiamo insieme, uniti, uomini e donne”.

