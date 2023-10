Avezzano, VajontS 23: a 60 anni di distanza, teatri nazionali ed esteri portano in scena il ricordo della tragedia, c’è anche il Teatro Lanciavicchio di Avezzano

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

Lunedì 9 ottobre, in occasione del 60esimo anniversario del dramma del Vajont, che costò la vita a 2000 persone, verrà portata in scena da 130 compagnie un’azione corale di teatro civile, dall’Alto Adige fino alla Sicilia, toccando anche palcoscenici mondiali – precisa il comunicato. Il Comune di Avezzano dà il patrocinio all’evento – recita il testo pubblicato online. La sera di lunedì 9 ottobre, anche l’anima artistica e teatrale della città di Avezzano darà il suo valido contributo per il ricordo della tragedia del Vajont, a 60 anni di distanza dall’accadimento storico – aggiunge testualmente l’articolo online. Attori e allievi delle tantissime compagnie teatrali di ricerca nazionali ed internazionali e i teatri stabili di tutto il mondo si riuniranno, contemporaneamente, nei propri luoghi e spazi di cultura per portare in scena un personalissimo allestimento di VajontS 23, ovvero la trasposizione teatrale de ‘Il racconto del Vajont’ di Marco Paolini – Si tratterà di un’azione corale di teatro civile, che il Comune di Avezzano ha scelto, sin da subito, di sostenere e patrocinare, abbracciando il progetto artistico del Teatro Lanciavicchio (compagnia teatrale di Avezzano formata da registi, attori, tecnici, musicisti e videomakers). Lunedì prossimo, infatti, grazie proprio alle maestranze del Teatro Lanciavicchio, verrà ricordata una pagina nera della storia mondiale, quando la montagna franò di notte nella diga, causando 2000 vittime – si apprende dalla nota stampa. La storia del Vajont deve diventare, quindi, oggi una sveglia: questo il concetto di fondo del progetto artistico collettivo, promosso proprio da Marco Paolini per La Fabbrica del Mondo e realizzato da Jolefilm, in collaborazione con Fondazione Vajont. “Nel 2023, con un piede già quasi nel nuovo anno e in tempo di piena crisi climatica, non si possono ripetere le inerzie che ci furono allora”, dicono gli organizzatori. Il Teatro Lanciavicchio dà appuntamento, quindi, al pubblico della città di Avezzano e della Marsica, il prossimo lunedì, alle ore 21 e 15, presso il Castello Orsini – L’ingresso è gratuito – recita il testo pubblicato online. Lo spettacolo teatrale VajontS 23 varcherà anche i confini italiani con appuntamenti che si succederanno a Parigi, Edimburgo, Ginevra e Maiorca – viene evidenziato sul sito web. «Quando 30 anni fa cominciai a raccontare il Vajont – ricorda Marco Paolini, autore del monologo teatrale del 1993 – avevo dentro una grande rabbia per l’oblìo – Ce l’avevo prima di tutto con me stesso: come avevo potuto crescere ignorando quella storia, archiviando il disastro come opera della Natura? La storia del Vajont racconta non solo ciò che è accaduto sessant’anni fa, ma quello che potrebbe accadere a noi su scala diversa, in un tempo assai più breve – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come le tragedie classiche, racconta di come i segnali, che c’erano, furono ignorati o sottovalutati».

