Avezzano, Verso il primo Festival diffuso dell’Agroalimentare della Marsica: a novembre anche il primo mercato della terra, ecco come partecipare

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:

Una novità nella novità: nel maxi-programma del Festival diffuso dell’Agroalimentare, è stato inserito dagli organizzatori anche l’allestimento del primo mercato della terra con stand e laboratori – precisa il comunicato. Metterà insieme tutte le eccellenze del territorio: si può ancora aderire all’iniziativa – si apprende dal portale web ufficiale. Si sta delineando, pagina dopo pagina e idea dopo idea, la prima edizione di quello che sarà il primo Festival diffuso dell’Agroalimentare di Avezzano e della Marsica, nato sotto il segno di ben 15 realtà territoriali – col Comune di Avezzano come capofila – e con le guide scientifica e artistica, rispettivamente, dell’antropologo Ernesto Di Renzo e di Giuliano Montaldi – precisa il comunicato. Lo scopo è creare vetrine più grandi e più occasioni di conoscenza per le eccellenze del territorio fucense – Una novità nella novità sarà costituita dal primo mercato della terra, pensato con una cadenza periodica – viene evidenziato sul sito web. Secondo la road map del Festival, il mercato contadino verrà allestito domenica 12 novembre nei pressi di Piazza Risorgimento e andrà avanti dalle ore 9 fino alle 21. L’obiettivo principale dell’iniziativa è, sicuramente, quello di attrarre curiosità, acquirenti e investimenti da fuori Provincia o anche da fuori Regione, proprio per promuovere altrove le particolarità del territorio marsicano – Il Fucino diventerà protagonista non solo di nuove opportunità di mercato, ma anche di un’operazione culturale di riscoperta del potere e del valore della ruralità come esperienza, avventura, laboratorio e ricerca – si apprende dal portale web ufficiale. Sarà una domenica interamente dedicata al territorio, arricchita dalla possibilità di degustare vini, té o formaggi (a km 0 e filiera 0) e valorizzata dalla possibilità di partecipare a laboratori sensoriali, coordinati dal Gal Marsica e dall’Arap. E proprio sul sito dell’Arap, è stato pubblicato, nei giorni scorsi, l’avviso della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, per partecipare al primo Mercato della Terra del Festival diffuso dell’Agroalimentare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oltre ai prodotti tipici del Fucino, potranno partecipare alla prima edizione del mercato, con propri stand, anche enti, istituzioni e realtà come scuole, patronati, associazioni di volontariato, aziende produttive e commerciali del territorio che gravitano attorno al primo settore e al mondo dell’agroalimentare – si apprende dalla nota stampa. Gli organizzatori stanno ancora raccogliendo adesioni da parte dei soggetti interessati – Il mercato si articolerà in vari stand espositivi e di vendita dei prodotti tipici – precisa il comunicato. L’appello ad aderire è rivolto soprattutto alle realtà del settore dell’agrifood, con vocazione ortofrutticola – si apprende dal portale web ufficiale. L’Arap, in qualità di soggetto attuatore (così come disposto dal protocollo d’intesa) coordinerà l’iniziativa, inserendola nella mission imprenditoriale della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Non sono previsti costi a carico delle imprese partecipanti per i servizi o per l’organizzazione, se non esclusivamente quelli relativi all’affitto degli stand. Di seguito il link dell’avviso dell’Arap: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – Partecipazione al “Mercato della Terra” del Festival diffuso dell’Agroalimentare – 12 Novembre 2023 | ARAP Abruzzo

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/