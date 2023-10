Avezzano, Via Roma si rifà il look: saranno i cittadini a scegliere i nuovi alberi da piantare con un sondaggio aperto a tutti

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

La scelta è fra due tipologie di albero: il carpino e il ligustro – Ogni cittadino di Avezzano potrà votare la propria pianta preferita, con la quale si andrà a ripiantumare via Roma – si apprende dal portale web ufficiale. Il sondaggio è disponibile sia sui canali social del Comune sia sul sito web istituzionale – Dominici: “Decidiamo insieme”. Carpino o Ligustro? L’ultima parola, questa volta, sarà affidata alla cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. Il Comune di Avezzano decide, in via del tutto sperimentale e innovativa, di lanciare – tramite i suoi canali social e web – un sondaggio pubblico per scegliere quale tipologia di albero ripiantare lungo via Roma – si legge sul sito web ufficiale. La scelta è tra il carpino e il ligustro, entrambi alberi bellissimi e con fioriture rigogliose – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lo annuncia l’assessore al verde, Maria Antonietta Dominici, che afferma: “Vogliamo che siano gli avezzanesi stessi a scegliere quale tipologia di albero piantare – si apprende dalla nota stampa. I cittadini devono tornare a sentire propria questa città: passeggiando lungo le strade, infatti, potranno vedere anche i frutti delle loro scelte sul verde pubblico – recita il testo pubblicato online. L’ultima parola, in questa occasione, la vogliamo affidare ad Avezzano”. Una bella novità per il Comune, che punta a coinvolgere, in maniera diretta e moderna, la cittadinanza – viene evidenziato sul sito web. Il rigoglioso ed elegante carpino è un albero che resiste al freddo – L’orientale ligustro, invece, ha fiori bianchi e foglie verdi e lucide – si apprende dalla nota stampa. Il sondaggio parte da oggi, giovedì 12 ottobre, e resterà in vigore per 10 giorni, al termine dei quali verrà decretata la tipologia di albero da piantare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Una volta ufficializzata la scelta del sondaggio, partirà il ‘cantiere verde’ di via Roma – si legge sul sito web ufficiale. – conclude la Dominici – Entrambe le tipologie di albero sono state individuate a seguito di un’attenta preselezione effettuata da esperti agromoni – precisa la nota online. Una delle arterie stradali più frequentate di Avezzano verrà impreziosita dalle nuove piante – si apprende dalla nota stampa. Il messaggio che vogliamo lanciare è di prestare più attenzione alla propria città, perché è la nostra casa e sarà la casa futura dei nostri figli”. Per votare il tuo albero preferito, clicca il seguente link (https://www.survio – recita il testo pubblicato online. com/survey/d/I5R7Y3D8W7V9D6I1W) oppure inquadra con il suo smartphone il QR Code in allegato – riporta testualmente l’articolo online.

