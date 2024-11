Avviso urgente. Cambio temporaneo di viabilità su Via Vidimari, Via Lolli e Via Iatosti per consentire le riparazioni della sede stradale dopo il guasto alla tubatura del Cam

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:AVEZZANO – Temporaneo cambio di senso di circolazione su tre strade del quadrante fra Via Vidimari e Via XX Settembre per consentire la riparazione e l’adeguamento stradale conseguenti al guasto verificatosi due giorni fa ad una tubatura del Cam. Come si ricorderà, infatti, il Cam è dovuto intervenire fra Via Vidimari e Via Vezzia per riparare un importante guasto occorso ad una tubatura – viene evidenziato sul sito web. Ciò ha determinato l’apertura dell’asfalto per poter intervenire sul punto dove si era originata la grossa perdita di acqua – si legge sul sito web ufficiale. Ora, conclusa la riparazione, il Comune di Avezzano ha provveduto ad un cambio di circolazione nella zona interessata per consentire al Cam di procedere con la sistemazione e l’adeguamento della sede stradale interessata all’intervento – Al fine di procedere speditamente con i lavori, e per evitare disagi ai cittadini, gli uffici comunali e il dirigente della Polizia Locale, Luca Montanari, hanno disposto le seguenti modifiche alla circolazione in quell’area delimitata dalle strade Via Vidimari, Via Lolli, Via Iatosti e Via XX Settembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Queste sono le nuove prescrizioni alla circolazione in vigore dalle ore 10 di oggi 22 novembre 2024 fino a fine lavori di riparazione e adeguamento del manto stradale: Istituzione del senso unico di marcia su via B. Iatosti con circolazione veicolare consentita dall’incrocio con via Vidimari a quello con via XX Settembre;Riapertura al traffico veicolare e pedonale di via Vidimari, nel tratto compreso tra l’incrocio con via E. Lolli e quello con via B. Iatosti, e di via O. Mattei nel tratto compreso tra l’incrocio con via XX Settembre e quello con via Vidimari – aggiunge la nota pubblicata. Sempre fino a fine lavori, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale delle seguenti strade: via Vidimari nel tratto compreso tra l’incrocio tra via E. Lolli e quello con via Vezzia;via Vezzia nel tratto compreso tra l’incrocio con via Colaneri e quello con via M. A. Colonna;via B. Iatosti nel tratto compreso tra l’incrocio con via XX Settembre e quello con via Vidimari;via O. Mattei nel tratto compreso tra l’incrocio con via XX Settembre e quello con via Vidimari – precisa il comunicato. Non appena i lavori saranno terminati e la situazione consentirà il ritorno alla normalità, sarà cura dell’Amministrazione comunale darne pronto avviso alla popolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

