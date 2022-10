Calcio femminile, stadio gratis per la squadra.

- Advertisement -

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 15 ottobre 2022 – Sì della giunta all’utilizzo dello Stadio Angelini per due importanti eventi del campionato di calcio femminile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il 30 ottobre si giocherà dunque in casa la partita fra il Chieti e la Salernitana e il 13 novembre la squadra sfiderà il Lecce – si apprende dalla nota stampa. “Si tratta di un vero e proprio sostegno a questa compagine importante della nostra città – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – con la quale abbiamo interloquito per trovare il modo di creare sinergie a vantaggio della comunità. Subito ci siamo concentrati sull’alto valore educativo della disciplina che forma bambine delle primarie della città, oltre alle ragazze tesserate con il Settore giovanile nero-verde – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con il sindaco Ferrara abbiamo ricevuto le istanze della Asd, chiedendo loro di lavorare insieme e di proporre al Comune attività realizzabili – precisa il comunicato. Da qui la proposta di riportare in casa le partite più strategiche e importanti del campionato e così accadrà a breve, il 30 ottobre e il 13 novembre – Si tratta di due gare importanti del campionato della prima squadra, che fino ad oggi era stata costretta ad emigrare nei centri vicini e di un sostegno ulteriore allo sport giovanile e a chi investe sui giovani che ci vede in trincea dal primo giorno e che alimenta l’attività svolta in questi due anni per rendere fruibili tutti gli impianti sportivi cittadini e dare spazio a tutte le realtà che consentono ai giovani di fare sport e ricrearsi”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it