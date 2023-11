Campo di Sant’Anna, sì della Giunta a variazione di bilancio

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 30 novembre 2023 – Sì della Giunta a variazione di bilancio sulla riqualificazione del campo di Sant’Anna, per cui sono previsti interventi per 722.000 euro, per 522.000 finanziati da Sport e Periferia e per il restante in compartecipazione dal Chieti FC 1922, soggetto gestore del campo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Manutenzioni e riqualificazioni pronte a partire – così il sindaco e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Grazie alla struttura tecnica comunale dei Lavori pubblici e agli uffici dello Sport tutti i documenti sono stati firmati, eravamo in attesa dell’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato per avviare i lavori – precisa la nota online. Chieti è stazione appaltante, le convenzioni sono state approntate e già firmate e si procederà all’affidamento di interventi che prevedono: la sostituzione del manto erboso con un manto sintetico più gestibile, il rifacimento delle tribune e dei bagni, in modo che anche questo impianto venga messo a norma per rientrare nei canoni federali in modo che possa ospitare competizioni ed eventi coinvolgenti e utili per la città e per il mondo sportivo tutto, non solo calcio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’impianto è per noi a gestione indiretta, perché affidato al Chieti FC, con l’intento condiviso di promuoverne l’utilizzo più aperto e diffuso possibile anche per altre discipline sportive e a servizio di realtà legate al territorio”.

