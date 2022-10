Cani morsicatori, al via i corsi per proprietari, Chieti città apripista in provincia

- Advertisement -

Chieti, 29 ottobre 2022 – Via libera dal Comune ai primi corsi rivolti ai proprietari di cani morsicatori – aggiunge la nota pubblicata. Si tratta di un provvedimento che prenderà vita a giorni, inedito sul territorio provinciale, che nasce per sensibilizzare la comunità cittadina, specie quella che vive con animali in casa, al pieno rispetto delle regole e, soprattutto, per fare in modo che le aggressioni che si sono verificate nei mesi scorsi non si ripetano in futuro – recita il testo pubblicato online. L’annuncio è stato dato oggi in conferenza stampa dal sindaco Diego Ferrara e dall’assessore alla Tutela del mondo animale Fabio Stella, era presente anche Marilena Mariani, proprietaria di Margot, la cagnolina rimasta vittima di cani morsicatori nei mesi scorsi – “Cammineremo insieme alla Asl, che con i suoi veterinari farà i corsi, l’indomani della perdita della piccola Margot, a primavera, con l’assessorato alla Tutela del mondo animale avevamo preso un impegno forte perché quell’aggressione ha scosso molto l’intera cittadinanza – spiega il sindaco Diego Ferrara – da amanti degli animali abbiamo voluto dare un segno forte per la cittadinanza e i proprietari dei cani – Io mi auguro che i corsi servano a responsabilizzare chi pensa che un cane sia un accessorio, li agevoleremo perché chi vive con un cane o decide di farlo sappia che c’è una normativa di riferimento e degli adempimenti, oltre a una vera e propria educazione che riguarda sia il proprietario, sia l’animale perché quello che è successo non si ripeta e anche perché la convivenza con il resto della comunità sia rispettosa delle regole comportamentali, ma anche di quelle ambientali, del decoro – riporta testualmente l’articolo online. Per questo, a breve, faremo una convenzione con le guardie ambientali che ci daranno una mano a tenere la città più pulita sensibilizzando anche sulle deiezioni canine e sulla necessaria rimozione delle stesse perché non diventino un problema della città. È una questione di rispetto incrociato: verso la società, verso il cane, verso la città e chi la vive”. “Il corso nasce in parte come conseguenza dell’episodio dell’aggressione subita da Margot – aggiunge l’assessore alla Tutela del mondo animale Fabio Stella – Le norme ci consentono di organizzare i corsi in sinergia con le Asl, rivolgendoli ai proprietari di cani e gatti – aggiunge la nota pubblicata. Per chi ha cani morsicatori il corso è per legge obbligatorio, i proprietari saranno individuati e contattati dalla Asl e costerà 40 euro, per tutti gli altri l’adesione è gratuita – si legge sul sito web ufficiale. Saranno in tutto 5 incontro, sono previsti 10 moduli, sarà tenuto da veterinari Asl e tecnici che spiegheranno normativa e regole comportamentali, l’uso del guinzaglio e museruola e tutto il resto – recita il testo pubblicato online. Ci siamo mossi sull’onda di quello che è accaduto perché abbiamo visto che ha toccato la città. Vogliamo approfittare dell’attenzione che si è creata intorno al dramma vissuto dai proprietari di Margot, per cambiare le cose e non lasciare chi ha vissuto il dramma da solo a portare avanti una battaglia – Per questa ragione abbiamo deciso di coinvolgere Marilena che con la sua storia sarà preziosa per arrivare a tantissime persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Chi ha un cane, specie di grosse dimensioni, deve essere preparato e consapevole che un cattivo comportamento può essere dannoso per altri animali e anche per le persone – A Chieti i proprietari di cani morsicatori sono più di 200 e di diversa entità sono anche gli episodi di morsicatura – si legge sul sito web ufficiale. Ciò che ritengo importante è cercare di veicolare con i corsi l’esigenza di far convivere due punti di vista: quello di chi ha l’animale di affezione e vive nella città e chi, invece, non vuole o non può vivere con animali di affezione e le guardie ambientali credo ci aiuteranno ad essere tutti più tolleranti e meno divisi sul tema – viene evidenziato sul sito web. La situazione in città è molto fluida, c’è molto da fare – si apprende dalla nota stampa. Durante questo mio primo anno da assessore sono stati catturati più di 90 cani senza microchip, ma tantissimi anche quelli adottati e da fine estate 6 sono stati i cani riportati al canile da chi non ha potuto o voluto più tenerli, anch’essi accolti e in molti casi sistemati grazie anche alle cure di chi ci supporta nella gestione – Il corso forma una vera e propria coscienza nel proprietario, affinché gli animali non vengano considerati con il rispetto che meritano e non regali di cui potersi disfare all’occorrenza, come accade sovente – si apprende dalla nota stampa. Per questo vorremmo lavorare insieme alle associazioni e tutti coloro che si stanno impegnando, per essere apripista sull’intero territorio, aprendo i corsi anche ai cittadini di altri comuni per fare rete e veicolare meglio il messaggio che ci ha mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Si partirà a breve, qualche giorno prima del corso teorico che si terrà al Barbella illustreremo temi e dettagli insieme alla Asl, con l’auspicio che risponderanno in tanti”. “Ringrazio l’Amministrazione per la sensibilità che ha dimostrato al nostro caso, non lasciandoci soli di fronte a ciò che è accaduto e facendo la conferenza oggi, il giorno del secondo compleanno della nostra Margot – così Marilena Mariani, proprietaria della cagnolina rimasta vittima dei cani morsicatori – Questi corsi hanno valore perché tutti i proprietari siano consapevoli sul cosa significa avere un animale a casa, prendersene cura, fare in modo che possa vivere bene e abbia tutto quello che serve per il suo benessere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tutto questo è in sé già il miglior deterrente all’aggressività degli animali, ma vivendo con loro, specie con alcuni esemplari, bisogna essere consapevoli di cosa significa, di ciò che si deve fare e non fare per evitare casi come quello accaduto a noi – Questa attenzione è importante e siamo lieti di aver agevolato questo percorso con la nostra storia e nel ricordo della nostra Margot”.

