Canile di Civitella Casanova, le parole del Consigliere Alessio Di Pasquale su visite Ispettive Pd e M5S

Di seguito il testo del comunicato stampa diramato dal Consigliere Alessio Di Pasquale:

“Ben vengano le visite ispettive del Pd e del Movimento cinque stelle nei rifugi per animali, se davvero ritengono che gli enti deputati a questo tipo di controllo abbiano omesso o ritardato le ispezioni o se, peggio ancora, non si fidano dell’attività svolta in tal senso nell’ambito istituzionale. Ma dietro questi sopralluoghi intravedo presunzione, arroganza e incompetenza che peraltro i pentastellati hanno già ampiamente dimostrato in altre occasioni. Di fatto screditano l’operato della Asl e si inseriscono in questioni tecniche che non li riguardano. Stupisce, poi, che la prima visita abbia riguardato proprio la struttura di Civitella Casanova dove il Comune di Pescara ha manifestato l’intenzione di trasferire i cani del canile di via Raiale. Mi preme ricordare che il “controllo” in questione segue il sopralluogo già eseguito dalla Asl di Pescara all’inizio del mese di novembre anche per rispondere ai quesiti posti in tal senso dal Comune di Pescara. Per l’Uoc Servizio veterinario igiene degli allevamenti e produzioni animali del Dipartimento di prevenzione della Asl di Pescara, “il controllo ufficiale sulla struttura, regolarmente autorizzata, ha dato esito favorevole, confermando l’esito del precedente controllo del 22 giugno 2023”, come si legge nella lettera inviata a Palazzo di città il 6 novembre, già diffusa proprio dal M5S. Insomma, per la Asl è tutto ok e il M5S lo sa. Il mio auspicio è che l’esito misterioso della visita dei consiglieri comunali e regionali venga comunicato con solerzia anche ai Comuni che utilizzano la struttura di Civitella Casanova visto che i cani arrivano da Spoltore, Carpineto, Farindola, Civitaquana, Nocciano e Vicoli. Posso capire il desiderio di farsi un po’ di pubblicità sui social con la spinta irrefrenabile del M5S di gettare fango sul Comune di Pescara, ma credo che si dovrebbe lavorare in maniera più limpida specie quando si rischia di compromettere la credibilità del lavoro della Asl. Sarebbe bello sapere, ma già so che non avrò una risposta, con quali competenze tecniche si pensa di contestare l’operato della Asl di Pescara dato che in maniera improvvida e con il solo ausilio delle guardie zoofile la minoranza in Comune e in Regione si contrappone all’ente deputato ai controlli, fino a mettere in discussione l’esito di un doppio sopralluogo“.