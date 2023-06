Carabinieri, comunicato: LPN-Caserta: rapine seriali in banca a mano armata, in carcere 3 giovanissimi

Dal sito ufficiale dei Carabinieri:

Milano, 19 giu. Rapine a mano armata in serie con auto e targhe rubate facendo base in un ‘covo’ dove cambiarsi dopo i colpi e far perdere le proprie tracce – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Fermati tre maggiorenni ma giovanissimi nel Casertano ritenuti dalla Procura di Napoli nord gli autori delle rapine – riuscite o solo tentate – all’Ufficio Postale di Capodrise il 9 maggio, al centro scommesse ‘Kingbet’ di Cesa il 134 maggio e al Banco di Credito Popolare di Giugliano in Campania il 31 maggio – aggiunge testualmente l’articolo online. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Aversa assieme ad altri reparti e al Nucleo cinofili di Chieti hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto che è stato convalidato dal gip il 16 giugno disponendo per tutti la custodia cautelare in carcere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono accusati a vario titolo di tentata rapina in concorso, ricettazione e rapina aggravata dall’uso delle armi – precisa la nota online. Le indagini, svolte anche acquisendo immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno ricostruito come i tre utilizzassero una delle case degli indagati come punto di riferimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Il proprietario dell’abitazione recuperava un’auto rubata dove veniva appotsa una targa a sua volta rubata – viene evidenziato sul sito web. I compagni arrivano e si cambiavano i vestiti nel ‘covo’ dove tornavano dopo la rapina per indossare di nuovo gli abiti ‘civili’.

