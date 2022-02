Carabinieri, comunicato: LPN-Chieti: controlli nel teatino, 2 arresti e 3 giovani denunciati per droga

Carabinieri, ultimissima dal sito web istituzionale:

L’Aquila, 22 feb. Deve scontare ai domiciliari un anno di reclusione, per evasione, un operaio 51enne arrestato oggi dai carabinieri di Fossacesia (Chieti) che hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione nei confronti del 51enne di Mozzagrogna, con diversi precedenti penali, sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di stupefacenti – I carabinieri di Chieti hanno inoltre segnalato alla prefettura teatina Chieti per detenzione di sostanze stupefacenti, tre giovani teatini beccati a Chieti Scalo – recita il testo pubblicato online. Un pescarese di mezz’età, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della Repubblica di Chieti, è stato arrestato dai militari della stazione di Francavilla al Mare (Chieti). L’uomo dovrà scontare una pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione per reati di calunnia e truffa commessi rispettivamente nell’anno 2013 e nel 2016. L’arrestato è stato portato nel carcere di Vasto – recita il testo pubblicato online.

- Advertisement -

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo dei Carabinieri. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web Arma dei Carabinieri, sezione Comunicati Stampa, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: carabinieri.it