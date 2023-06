Carabinieri, comunicato: LPN-L’Aquila: in fuga con furgone rubato, arrestato dai carabinieri

Carabinieri, ultime dal sito:

L’Aquila, 22 giu. Ha rubato un furgone la scorsa settimana ad un’azienda di costruzione impegnata in un cantiere edile a Santo Stefano di Sessanio, in provincia dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di un 54enne scoperto dai titolari dell’impresa mentre sottraeva il mezzo – riporta testualmente l’articolo online. Appena dopo gli imprenditori hanno denunciato il furto ai carabinieri – precisa il comunicato. Attivato il sistema di ‘monitoraggio a raggera’, il mezzo è stato intercetto dai militari dell’Arma alla periferia Est dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Il veicolo segnalato è stato inseguito da 2 pattuglie, una dei carabinieri della stazione forestale di Barisciano (L’Aquila) e l’altra del nucleo radiomobile della città capoluogo – aggiunge testualmente l’articolo online. Il breve inseguimento si è concluso con l’arresto del 54enne alla guida del mezzo sottratto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’uomo è stato accusato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale – si apprende dalla nota stampa. Il veicolo recuperato è stato riaffidato ai legittimi proprietari – aggiunge la nota pubblicata. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della convalida, decisa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale dell’Aquila che ha disposto, nei confronti la misura cautelare del divieto di dimora in tutta la provincia dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale.

