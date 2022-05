Carabinieri, comunicato: LPN-L’Aquila: minacce all’ex, arrestato 44enne

Carabinieri, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione notizie:

L’Aquila, 4 mag. Blindata in casa, senza mai uscire per timore d’incontrare l’ex. Una donna disperata ha chiesto aiuto ai carabinieri di Capistrello, nell’aquilano, che hanno arrestato l’ex compagno di lei, un 44enne che ora dovrà rispondere dell’accusa di atti persecutori – precisa la nota online. La vittima non poteva uscire più di casa per andare al lavoro per le continue minacce dall’ex convivente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Appena fuori dall’abitazione della donna i militari hanno beccato l’uomo che, notata la pattuglia, si è subito allontanato – riporta testualmente l’articolo online. I militari lo hanno immediatamente bloccato e identificato e dalle verifiche è risultato anche che l’uomo, a dicembre, ha ricevuto un ‘ammonimento’ dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza, scaturito dagli accertamenti dei carabinieri di Cappadocia, sempre nell’aquilano – riporta testualmente l’articolo online. Il provvedimento è stato emesso e notificato persino in assenza di denuncia della vittima – si apprende dal portale web ufficiale. L’inosservanza del provvedimento e le reiterate minacce dell’uomo hanno consentito ai militari dell’Arma di procedere all’arresto del 44enne, trasferito nel carcere di Avezzano (L’Aquila), in attesa dell’udienza di convalida – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa Arma dei Carabinieri.