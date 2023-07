Carabinieri, comunicato: LPN-Pescara: coltivavano marijuana in casa, coppia arrestata a Manoppello

Carabinieri, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione notizie:

Manoppello (Pescara), 22 lug. I carabinieri di Popoli e di Manoppello, nella val Pescara, hanno arrestato in flagranza una coppia di giovani ritenuta responsabile di produzione e detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti – precisa il comunicato. Si tratta di un 27enne e di una 22enne, sorpresi dai militari in casa mentre erano intenti a lavorare la loro piantagione di stupefacenti ‘casalinga’. I 2 giovani hanno realizzato, nella loro casa, una vera e propria serra dotandola di un sistema di irrigazione programmata e di lampade per l’illuminazione artificiale dove erano coltivate ben 5 piante di marijuana di circa 150 centimetri di altezza – si legge sul sito web ufficiale. La coppia, espletate le formalità di rito, è stata arresta – si legge sul sito web ufficiale. L’uomo è stato tradotto alla Casa circondariali di Pescara e ls donna nella sezione femminile del carcere di Chieti, a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato il provvedimento restrittivo –

