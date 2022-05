Carabinieri, comunicato: LPN-Pescara: in auto aveva 5 panetti di hashish, 20enne arrestato a Francavilla

Carabinieri, nuovo comunicato online sul sito nella sezione notizie:

Pescara, 17 mag. Un giovane 20enne di Francavilla al Mare (Chieti) è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – precisa il comunicato. Il ragazzo, alla vista dei carabinieri di Pescara, ha abbandonato l’auto per allontanarsi a piedi, ma è stato immediatamente bloccato – recita il testo pubblicato online. Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno trovato nell’auto del giovane, intestata alla madre, 5 panetti di hashish. Quattro panetti riportavano la scritta ‘cookies’ mentre il quinto la dicitura ‘bubba cush’. In casa del giovane è stato trovato, oltre al materiale per il confezionamento, anche un coltello con la stessa sostanza, spiegano i carabinieri di Pescara – si legge sul sito web ufficiale. Il giovane è stato portato nel carcere di San Donato – aggiunge testualmente l’articolo online.

Fonte: carabinieri.it