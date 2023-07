Carabinieri, comunicato: LPN-Teramo: arrestato giovane per spaccio di stupefacenti

Carabinieri, ultimissima dal sito web istituzionale:

Alba Adriatica, 18 lug. I carabinieri di Alba Adriatica (Teramo) hanno arrestato un 28enne, di origine straniera, residente a Martinsicuro (Teramo). I militari da giorni tenevano sotto controllo il ‘ferro di cavallo’ di Alba Adriatica per il via vai, segnalato dai residenti, di giovani che prendevano contatto con l’arrestato – recita il testo pubblicato online. Nell’appostamento di ieri, i militari hanno verificato che il 28enne stava cedendo un involucro ad un ragazzo del posto e hanno fermato i due – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso della perquisizione, i militari hanno potuto constatare che lo straniero ha ceduto cocaina all’altro, il primo arrestato e il secondo segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti – Dalla perquisizione, estesa all’abitazione del 28enne, i militari hanno recuperato un altro grammo di cocaina e materiale utile per il peso e il confezionamento della droga – Il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al giudice delle indagini preliminari di Teramo – riporta testualmente l’articolo online.

