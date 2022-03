Carabinieri, comunicato: LPN-Teramo: soccorso in ospedale aggredisce medici e carabinieri, denunciato

Dal sito ufficiale dei Carabinieri:

L’Aquila, 12 mar. Condotto nella notte in ospedale, dopo un incidente stradale, al pronto soccorso ha dato in escandescenza, aggredendo il personale medico e gli infermieri dell’ospedale di Giulianova, nel teramano – recita il testo pubblicato online. L’uomo ha aggredito anche i carabinieri intervenuti su richiesta dei medici – precisa il comunicato. I militari hanno usato lo spray urticante per calmare l’uomo, originario di Roseto degli Abruzzi, che è stato poi denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale –

