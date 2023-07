Carabinieri, comunicato: LPN-Teramo: spaccia anche agli arresti domiciliari, arrestato di nuovo

Dal sito ufficiale dei Carabinieri:

Alba Adriatica (Teramo), 6 lug. Agli arresti domiciliari, da tempo, non ha cessato l’attività per il quale è stato sottoposto alla misura cautelare, con l’accusa di spaccio di droga – viene evidenziato sul sito web. Per questo un 50enne di Alba Adriatica (Teramo) è stato arrestato dai carabinieri – precisa la nota online. Secondo gli investigatori l’uomo ha continuato a svolgere la sua ‘fiorente attività’ di spaccio al dettaglio di Eroina e Cocaina – si apprende dal portale web ufficiale. A quanto apre, i clienti hanno continuato a recarsi quotidianamente a casa del 50enne per l’acquisto delle dosi, nonostante la misura cautelare e, a lungo andare, il via vai ha attirato l’attenzione dei carabinieri di Alba Adriatica – si legge sul sito web ufficiale. Il 4 luglio, i militari hanno fermato e sottoposto a controllo un uomo, appena uscito dall’abitazione dell’indagato, trovandolo in possesso di 2 dosi di stupefacente, a quanto pare appena acquistate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È scattata la perquisizione domiciliare per il 50enne e i carabinieri hanno trovato circa 15 grammi di Eroina e 2 grammi di Cocaina più il materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi, probabilmente da rivendere – si apprende dalla nota stampa. L’uomo è stato arrestato nuovamente per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – Il cliente è stato invece segnalato alla prefettura di Teramo quale assuntore di stupefacente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dei Carabinieri. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet dei Carabinieri, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: carabinieri.it