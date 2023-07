Carabinieri, Fine ai maltrattamenti da parte del figlio 48enne

Carabinieri, ultimissima dal sito web istituzionale:

Aggredisce e maltratta l’anziana madre, perdurando nello stesso atteggiamento fino all’arresto, dello scorso fine settimana, da parte dei militari del nucleo radiomobile della compagna carabinieri di Avezzano – recita il testo pubblicato online. È stata così fermata la presunta condotta violenta di un 48enne con problemi di tossicodipendenza, che, dal 2022, avrebbe reiteratamente sottoposto a soprusi l’anziana madre costringendola a subire sofferenze fisiche e psicologiche – La condizione di malessere, divenuta insostenibile anche per una madre, ha portato la donna a rivolgersi ai carabinieri che, in breve, hanno raccolto sostanziali elementi di riscontro passati, secondo le strette tempistiche del “codice rosso”, alla Procura della Repubblica di Avezzano titolare dell’inchiesta – viene evidenziato sul sito web. La stessa Autorità giudiziaria ha reputato valide le conferme ottenute in fase di accertamenti preliminari, tanto da richiedere l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con l’aggiunta del braccialetto elettronico – recita il testo pubblicato online. Così, il GIP presso il tribunale di Avezzano ha validato l’operato degli inquirenti disponendo la corrispondente misura cautelare richiesta in questa precisa fase iniziale del procedimento penale che, ovviamente, dovrà trovare ulteriori conferme per sostenere un eventuale processo a carico dell’indagato – aggiunge testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dai Carabinieri e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web Arma dei Carabinieri, sezione Comunicati Stampa, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: carabinieri.it