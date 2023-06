Carabinieri, la nota: PESCARA: DETENZIONE E SPACCIO, 2 ARRESTI

Carabinieri, nuovo comunicato pubblicato sul sito nella sezione notizie:

Pescara, 23 giu. – I militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano e quelli della Stazione di Collecorvino, hanno arrestato nella flagranza di reato un uomo ed una donna rispettivamente per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – aggiunge la nota pubblicata. In particolare, durante un servizio di osservazione, pedinamento e controllo svolto dai militari della Stazione Carabinieri di Collecorvino, venivano raccolti numerosi indizi investigativi in relazione al fatto che la coppia, all’interno dell’abitazione sita in Cappelle sul Tavo, potesse detenere della sostanza stupefacente – I carabinieri quindi, decidevano di fare irruzione all’interno dell’appartamento allo scopo di procedere all’esecuzione di perquisizione domiciliare e personale – Nascosta in una delle stanze della casa, venivano rinvenuti 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 5 di eroina, 3 di hashish oltre a vario materiale utile al peso, suddivisione e confezionamento della sostanza – si apprende dal portale web ufficiale. Inoltre, i militari, durante tali operazioni, provvedevano al sequestro di due telecamere e relativo DVR, installate sul balcone dell’abitazione come ”strumento di difesa” utile ad eludere eventuali controlli o attività investigative che avrebbero potuto svolgere a loro carico le forze dell’ordine – si apprende dalla nota stampa. I due sono stati arrestati e accompagnati presso le Case Circondariali di Pescara e Chieti.

