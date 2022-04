Carabinieri: ultime news, QUATTRO ARRESTI PER DETENZIONE E SPACCIO DI DROGA A CERVETERI

Dal sito ufficiale dei Carabinieri:

ROMA I Carabinieri di Civitavecchia hanno arrestato 4 uomini, tutti italiani di età compresa tra i 23 e i 34 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso – riporta testualmente l’articolo online. I militari, già nelle settimane passate avevano notato un certo via vai da un’autorimessa nel comune di Cerveteri, hanno deciso di effettuare un appostamento nell’area per verificare i movimenti di eventuali pusher e relativi assuntori – I militari dopo aver notato due conducenti di auto dirigersi verso l’autorimessa, hanno fatto scattare un blitz ed hanno bloccato contemporaneamente tutti gli interessati – precisa la nota online. La perquisizione ha permesso ai Carabinieri di rinvenire circa 7 kg di sostanza stupefacente diviso tra hashish, cocaina, shaboo per un valor stimato al dettaglio di circa 70.000 euro, oltre a vario materiale utile per il taglio e il peso delle dosi – Gli arrestati sono stati accompagnati presso le case circondariali di Frosinone e Pescara; all’esito dell’udienza di convalida innanzi al G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia, gli arresti sono stati convalidati e per i quattro prevenuti sono scattate le misure cautelari degli arresti domiciliari e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria – viene evidenziato sul sito web. (ITALPRESS).

