Carabinieri: ultime news, TERAMO: SPACCIO DI DROGA A MINORENNI, 22ENNE ARRESTATO

- Advertisement -

Carabinieri, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

Teramo, 3 nov. Un ventiduenne della provincia di Teramo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Penne – Le accuse sono di spaccio di stupefacenti, anche a minorenni, e di aver minacciato un acquirente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il giovane è agli arresti domiciliari, con controllo a distanza tramite braccialetto elettronico – aggiunge testualmente l’articolo online. Le indagini hanno accertato che nel periodo compreso tra il 2018 e tutto il 2021, il ragazzo ha venduto droga a studenti e adolescenti, non ancora maggiorenni, di vari centri della provincia di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Gli appuntamenti per vendere la droga venivano programmati telefonicamente, diversificando luoghi e orari delle consegne – In una occasione, a un “cliente” che non aveva pagato, è stato detto che sarebbe stato malmenato – riporta testualmente l’articolo online. E che anche la madre sarebbe stata picchiata – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dai Carabinieri e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale Arma dei Carabinieri, area online Comunicati Stampa, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: carabinieri.it