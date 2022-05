Carabinieri, ultime: RIFIUTI: PESCARA, SMALTIMENTO ILLECITO, SEQUESTRATO TERRENO A SPOLTORE

Carabinieri, ultime dal sito:

Pescara, 9 mag. I Carabinieri Forestale del Gruppo Forestale di Pescara hanno sequestrato un terreno di circa 1.600 m2 a ”Villa Santa Maria” di Spoltore ed hanno denunciato due titolari di una ditta dello stesso Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I due imprenditori sono stati denunciati poiché, a seguito di una segnalazione per smaltimento illecito di rifiuti provenienti dalla manutenzione degli estintori: durante un’ispezione sui luoghi disposta dal magistrato, consistita nello scavo di tre trincee, è stato rinvenuto, in due delle tre fosse scavate, un materiale di colore grigio-celeste tra i 2,5 e i 2,9 metri di profondità che proviene presumibilmente da un’attività illecita di gestione di rifiuti – precisa la nota online. Sul posto è intervenuto anche il personale tecnico dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente Abruzzo che ha prelevato alcuni campioni di tale materiale colorato per la caratterizzazione analitica – si legge sul sito web ufficiale. Gli indagati per la gestione illecita dei rifiuti rischiano l’arresto da tre mesi a un anno o di pagare un’ammenda da 2.600 a 26.000 euro se si tratterà di rifiuti non pericolosi – precisa la nota online. Se i rifiuti saranno considerati pericolosi dovranno i due imprenditori rischiano da sei mesi a due anni e un’ammenda da 2.600 a 26.000 euro – recita il testo pubblicato online.

