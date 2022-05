Carabinieri, ultime: Rigopiano: rubano 3 giochi da tavolo tra macerie, arrestati =

Carabinieri, ultimissima dal sito web istituzionale:

Farindola (Pescara), 3 mag.- Si sono introdotti all’interno dell’area dell’hotel Rigopiano – ancora sottoposta a sequestro – e hanno rubato tre giochi da tavolo – aggiunge testualmente l’articolo online. Protagonisti della vicenda un 22enne di Arsita (Teramo) e la sua compagna, una 23enne della provincia di Potenza, che sono stati individuati e bloccati dai Carabinieri Forestali della Stazione Parco di Farindola (Pescara), in collaborazione con i colleghi della Stazione Parco di Castelli (Teramo) e i colleghi della Stazione di Penne – recita la nota online sul portale web ufficiale. I due sono stati identificati e arrestati per furto aggravato in concorso, oltre ad essere stati denunciati per violazione di sigilli – aggiunge la nota pubblicata. Pe2/Car (Segue)

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione Arma dei Carabinieri. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet dei Carabinieri, sezione Comunicati Stampa, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: carabinieri.it