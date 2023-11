Cardinali su legge “Premio giornalismo G. Zilli”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “E’ con immensa soddisfazione che vedo oggi concludersi un iter legislativo che mi ha visto impegnata per molti mesi” dichiara la consigliera regionale della Lega Simona Cardinali, prima firmataria della proposta di legge oggi approvata “mesi in cui si sono susseguiti tanti importanti passaggi affinché una perla culturale come il Premio Giuseppe Zilli venisse accolto tra le iniziative di principale interesse regionale”. Il Premio Giuseppe Zilli, che nelle sue due edizioni ha raccolto consensi e una folta partecipazione, è nato per iniziativa dell’Associazione che ne porta il nome con il sostegno del Comune di Fano Adriano e dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Una qualificata giuria ogni anno nomina i vincitori per le cinque categorie: giornalismo cartaceo, giornalismo televisivo, radiofonico, web, e premio alla carriera accogliendo, nel suggestivo borgo di Fano Adriano, giornalisti di fama nazionale in una serata dedicata alla cerimonia di premiazione nella suggestiva location dell’Eremo dell’Annunziata, immerso nella natura incontaminata del Parco Nazionale – “Il Premio Zilli è la dimostrazione che la promozione delle aree interne, attraverso importanti iniziative culturali, è, non solo possibile, ma sicuramente auspicabile – Il mio impegno per i territori montani è continuo, e sono convinta che siano un tesoro da valorizzare; un compito, certo non facile, che si deve spesso scontrare con le difficili condizioni logistiche e con la natura specifica del territorio, ma che, una volta scoperto, resta negli occhi e nel cuore di tutti coloro che hanno la fortuna di vivere giorni indimenticabili come quelli che ci regala il Premio Giuseppe Zilli”. (com/red)

