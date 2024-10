Halloween 2024 ad Avezzano: in una Piazza Torlonia da brividi, tra musica e degustazioni, tanti misteri (divertenti) da svelare per tutta la famiglia

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:E se vi dicessimo che nel cuore verde di Piazza Torlonia, ad Avezzano, si cela un misterioso segreto? Avrete il coraggio di provare a svelarlo assieme a vampiri, streghe e lupi mannari? Il 31 ottobre, tutti i bambini e i ragazzi della Marsica sono invitati all’evento “Avezzano Halloween Party”, seconda edizione, che incomincerà a partire dalle ore 15 del pomeriggio, per proseguire fino alle 20 e 30. Scenografie stregate, personaggi della notte, musica “da paura” e laboratori artistici del terrore saranno gli ingredienti principali di un pomeriggio di festa, a costo 0, dedicato ai piccoli coraggiosi della città, che potranno partecipare al party indossando le loro maschere più originali – aggiunge la nota pubblicata. Inoltre, vi sarà la possibilità di poter effettuare in loco un make up spettrale gratuito, grazie alla presenza della società cooperativa SGI Impresa Sociale Arl, specializzata nella formazione professionale e nella consulenza – si apprende dal portale web ufficiale. “Attorno alla fontana della Piazza, realizzeremo un percorso “misterioso” tra cinque corner shop di legno per le degustazioni, che ospiteranno caldarroste, vin brulé e prodotti tipici abruzzesi – precisa il comunicato. – spiega la consigliera comunale, Federica Collalto, che ha coordinato l’organizzazione dell’evento – Alle ore 16 e 30, inoltre, avremo il Fantasy Show, con artisti, ballerini e giocolieri – aggiunge la nota pubblicata. Anche per questo 31 ottobre, abbiamo voluto architettare la nostra proposta di divertimento gratuito per tutta la famiglia: trasformeremo Piazza Torlonia in una location infestata, come non si era mai vista prima – viene evidenziato sul sito web. Alle ore 17 e 30, infine, si esibiranno sul palco della piazza di Avezzano gli artisti della band “Marsica Centrale”. Proporremo un pomeriggio dinamico e adatto a tutte le età dei bambini, popolato dagli immancabili personaggi di Halloween che aiuteranno i piccoli partecipanti a dar vita alle loro creazioni spettrali, grazie alle varie attività ludiche – Abbiamo unito, anche per quest’anno, due elementi fondamentali nella creazione dell’evento, ovvero uno spazio urbano che è centrale nella vita quotidiana di ogni famiglia della città e l’immancabile voglia di socializzazione, nella cornice di una festa che continua ad incuriosire grandi e piccini”.Il pomeriggio sarà “divertente e alternativo – riporta testualmente l’articolo online. – conclude la Collalto – L’aspetto più originale è legato sicuramente alle scenografie, tutte richiamanti la festa di origini celtiche, che è divenuta negli anni popolarissima – si legge sul sito web ufficiale. Ovviamente, anche i genitori sono invitati ad entrare nella misteriosa piazza infestata”. E alla fine, “dolci ragnatele” gratis per tutti.

