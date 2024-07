Cavallari: un tavolo su biglietterie Trenitalia

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “Sono lieto che la Seconda Commissione abbia approvato, all’unanimità, la Risoluzione che mi vede come primo firmatario, insieme al collega Verrecchia, con la quale si impegna Regione Abruzzo ad indire un urgente tavolo tecnico con Trenitalia per discutere ed affrontare il tema delle sedi ed orari di apertura delle biglietterie nei diversi comuni abruzzesi – precisa il comunicato. É stato di fatto raccolto l’appello delle diverse sigle sindacali che palesavano degli orari di apertura non in linea con i precedenti impegni assunti da Trenitalia, anche e soprattutto dal punto di vista delle dotazioni di organico impegnate nelle sedi – precisa la nota online. Oltre a ciò, nel tavolo tecnico chiederemo anche la riattivazione della biglietteria di Vasto, per garantire ai cittadini di quell’area un reale servizio di prossimità”. Così in una nota il Consigliere regionale del Gruppo Abruzzo Insieme Giovanni Cavallari, a margine dei lavori della seconda commissione, nel corso della quale é stata approvata la risoluzione sul tema degli orari e giornate d’apertura delle biglietterie di Trenitalia – viene evidenziato sul sito web. “Sono lieto che il tema abbia incontrato la sensibilità di tutti i commissari presenti, che hanno ritenuto di sottoscrivere ed approvare all’unanimità l’atto politico approvato oggi” conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red)

