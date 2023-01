Centri antiviolenza, Marcozzi: fondi bloccati

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

(ACRA)- “Giorni fa ho lanciato l’allarme sui ritardi, nulla si è mosso, mi trovo costretta a ribadire l’ovvio: i centri antiviolenza e le case rifugio hanno estremo bisogno di poter disporre dei fondi a loro dedicati – precisa il comunicato. I rimborsi destinati alle Associazioni, previsti dalla determinazione N. DPF013/174, sono ancora fermi al palo – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo impedisce non solo il recupero delle somme che spettano a queste realtà, ma blocca anche la programmazione di iniziative future – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È urgente che tutti comprendano la necessità di liberare queste risorse il prima possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per questo è necessario che la pratica diventi una priorità assoluta per tutta la macchina organizzativa – Ne va della sicurezza e del futuro di donne che chiedono aiuto”. Così il Consigliere regionale e Presidente della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica Sara Marcozzi, che torna a occuparsi di fondi per centri antiviolenza e case rifugio – riporta testualmente l’articolo online. “I giorni passano – aggiunge Marcozzi – nulla si muove e l’assessore Quaresimale sembra desaparecido – aggiunge testualmente l’articolo online. Mi trovo costretta a segnalare nuovamente che, a oggi, nulla è cambiato – recita il testo pubblicato online. Si continuano ad accumulare ritardi, generando una situazione di inerzia che, a mia memoria, non si era mai vista in Regione Abruzzo su un tema determinante per la sicurezza delle donne – si apprende dalla nota stampa. Ricordo che il Consiglio regionale ha dato un’indicazione chiara in merito al sostegno a centri antiviolenza e case rifugio quando, nell’ultima sessione di bilancio, ha approvato un emendamento a mia firma che incrementa di 150 mila euro all’anno i fondi regionali a disposizione dei centri antiviolenza e delle case rifugio – recita il testo pubblicato online. Ma l’aumento dei finanziamenti è inutile se non viene seguito da un’azione altrettanto rapida da parte della burocrazia regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Queste Associazioni svolgono ogni giorno il proprio ruolo di presidio del territorio a protezione delle donne, e a questo compito, già molto gravoso, non può aggiungersi una macchina amministrativa che non dà il supporto e non eroga materialmente i soldi – precisa la nota online. Mi auguro che le risorse vengano sbloccate a stretto giro e, soprattutto, che non si debbano denunciare ancora certi ritardi”, conclude Marcozzi – precisa il comunicato. (com/red)

