Centro Diurno di Alanno, Blasioli: Sospiro di sollievo per utenti e famiglie

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Per il centro diurno “Vittoria Città dei ragazzi” di Alanno il 2024 si chiude con un bel sospiro di sollievo – Il Consiglio regionale, nel corso della seduta odierna, ha infatti approvato l’emendamento da me proposto al fine di garantire, anche per il prossimo anno, ovvero il 2025, il proseguimento delle attività della struttura – si legge sul sito web ufficiale. Il problema era sorto ad inizio dicembre, quando la Asl di Pescara aveva comunicato il mancato rinnovo della convenzione con la motivazione che il centro di Alanno – che offre a una ventina di giovani adulti con neurodiversità percorsi riabilitativi volti a favorirne l’inclusione sociale e lavorativa – eroga prestazioni che non si possono inquadrare nella sfera sanitaria bensì in quella sociale – Il diniego ha comportato per la struttura la perdita di metà dei finanziamenti essenziali al suo funzionamento, cioè 80.000 dei 160.000 euro di cui finora ha potuto beneficiare annualmente, equamente suddivisi appunto tra la Asl e l’Ecad 17. Il notevole ritardo con cui la Asl ha comunicato il mancato rinnovo della convenzione ha altresì determinato l’impossibilità per la struttura di avviare il processo di accreditamento necessario per accedere ai fondi – precisa la nota online. In sostanza, a pochi giorni dalla fine dell’anno, il centro diurno di Alanno, già alle prese da tempo con gestioni precarie e provvisorie, rischiava di dover interrompere le attività condotte vanificando l’encomiabile lavoro portato avanti in questi anni da un valente team di psicologi ed educatori specializzati – Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per la ventina di utenti e le rispettive famiglie che vedono nel “Vittoria Città dei ragazzi” un centro di riferimento imprescindibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il mio emendamento era ed è finalizzato ad individuare nel bilancio regionale le risorse necessarie a coprire la quota di finanziamento precedentemente erogata dalla Asl, così da non pregiudicare l’impatto positivo che la struttura ha ed ha avuto sui suoi ospiti, e dare al Centro il tempo necessario per avviare il processo di accreditamento in vista del 2026. Mi rallegra constatare come l’emendamento abbia subito incontrato la sottoscrizione anche dei gruppi consiliari di maggioranza – si apprende dal portale web ufficiale. Dalle istituzioni arriva un segnale importante di vicinanza al cittadino, a riprova di come la sinergia tra maggioranza e opposizione sia, oltre che auspicabile per il buon funzionamento democratico, garanzia di un buon servizio reso agli abruzzesi, in questo caso i più fragili – Invitiamo però la maggioranza ad aiutare il centro diurno per il prossimo anno, al fine di ottenere l’accreditamento che li preserverà anche oltre il 2025″. Così in una nota il vcepresidente del Consiglio regionale, Antonio Blasioli – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

