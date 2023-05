Centro merci,Verrecchia:altro risultato raggiunto

- Advertisement -

– Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, rende noto che “Rfi ha comunicato formalmente l’attuazione dell’accordo tra il Presidente della Regione Abruzzo e il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale sul progetto ‘Raccordo Ferroviario del Centro Smistamento Merci della Marsica’, per un importo complessivo di 300 mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Lo scorso 5 maggio, inoltre – si legge ancora nell’informativa – sono stati portati a conclusione i lavori di adeguamento tecnologico per il collegamento al raccordo ferroviario del Centro smistamento merci della Marsica, secondo il contratto applicativo emesso su Accordo quadro 900/2021. Un altro segnale della politica del fare del presidente, Marco Marsilio, intervenuto per completare e rendere idonea una struttura che per decenni era rimasta senza raccordo ferroviario, una grave carenza di cui anche la precedente amministrazione regionale non aveva tenuto conto”, conclude Verrecchia – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

