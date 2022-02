CHIETI: 16 CHILI DI COCAINA NASCOSTI NELL’AUTO, ARRESTATO 39ENNE

Carabinieri, la nuova nota online pubblicata sul sito web:

Chieti 14 feb. Sedici chilogrammi di cocaina purissima, suddivisi in 15 pani, sono stati sequestrati l’altra sera dai carabinieri della compagnia di Chieti – precisa la nota online. La droga era su una Bmw, di grossa cilindrata, guidata da un 39enne, residente nel Milanese, ma originario dell’Albania – L’autovettura è stata fermata ad un posto di controllo in contrada Cerreto, all’altezza della rotatoria nei pressi del casello autostradale Pescara Sud-Francavilla al mare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I carabinieri durante il loro controllo si sono insospettiti dall’atteggiamento del conducente che tradiva nervosismo e insofferenza – viene evidenziato sul sito web. Di conseguenza la vettura è stata sottoposta ad un’approfondita perquisizione ed è stato scovato un vano appositamente costruito sotto i sedili posteriori all’interno dell’abitacolo – recita il testo pubblicato online. I militari hanno così rinvenuto, ben stipati e occultati nell’intercapedine, 15 panetti di sostanza bianca, poi risultata cocaina, avvolti in cellophane e sigillati con nastro da imballaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’albanese è stato tratto in arresto per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, mentre droga, che avrebbe fruttato circa un milione di euro e che era destinata a rifornire il mercato in Abruzzo, è stata posta sotto sequestro – riporta testualmente l’articolo online. così come pure la macchina – si legge sul sito web ufficiale.

