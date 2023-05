Chieti, A fine mese al via le operazioni di disinfestazione del nuovo calendario

- Advertisement -

Chieti, 26 maggio 2023 – Al via dalla fine del mese di maggio verranno effettuati gli interventi di disinfestazione adulticida da parte di Formula Ambiente, come da programma 2023. Il programma degli interventi: Lunedì 29 maggio: zona Esterna 1 – (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra Domenica 28 e Lunedì 29); Martedi 30 maggio: zona Esterna 2 – (dalle 00.00 alle 06.00 notte tra Lunedi 29 e martedì 30); Mercoledì 31 maggio: zona Chieti Alta – (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra martedì 30 e mercoledì 31); Giovedì 1 giugno: zona Chieti Scalo (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra mercoledì 31 e giovedì 01 giugno). “Si tratta di un’azione di contrasto del proliferare delle zanzare, che è consueta e periodica e interessa le aree esterne – così l’assessore alla Sanità Fabio Stella – Una routine che il Settore porta avanti periodicamente e che avviene in sicurezza per tutti – aggiunge la nota pubblicata. Assume ancora più importanza l’attività di disinfestazione dopo il periodo di pioggia delle ultime settimane – si apprende dalla nota stampa. Infatti la crescita della vegetazione e i residui di acqua piovana rappresentano le condizioni più favorevoli alla proliferazione di zanzare e insetti in generale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo sforzo che il comune di Chieti mette in campo è per il bene dei cittadini – precisa il comunicato. Ricordando che le condizioni disastrate dell’Ente ci sottopone tutti i giorni ad un lavoro enorme per garantire tutti i servizi essenziali – precisa la nota online. Nello specifico, per gli interventi saranno utilizzati prodotti ad ampio spettro al fine di colpire in maniera efficace tutti i generi di infestanti – Gli interventi avverranno in aree specifiche, secondo un elenco pubblicato sul sito internet del comune di Chieti – precisa la nota online. Proprio per questo si invitano i cittadini alla consultazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per tale ragione si raccomanda alla cittadinanza, anche se i prodotti da impiegare sono a bassissima tossicità, di evitare di tenere porte e finestre aperte nelle ore interessate dai passaggi dei mezzi che erogano le sostanze insetticide, di tenere al riparo gli animali di compagnia presenti in casa, nonché di esporre prodotti alimentari, panni e giocattoli su balconi, davanzali o giardini – I giorni riportati potranno essere modificati a causa di condizioni atmosferiche avverse o esigenze particolari”.

