Chieti, A Novembre due concerti straordinari al Teatro Marrucino. Arriva a Chieti Maxim Vengerov

Si inizia con i Virtuosi di Kiev e il violino solista di Marc Bouchkov, in programma martedì 1 alle ore 18.00, con la Direzione del M° Dmitry Yablonsky, per poi proseguire con la star internazionale Maxim Vengerov, che sarà a Chieti venerdì 4 alle ore 21.00 per la prima data italiana del Tour Europeo 2022 (la seconda e ultima è fissata a Milano, alla Sala Verdi, il 15 Novembre). Considerato uno dei più grandi virtuosi del violino dei nostri tempi, se non il più grande, vincitore di un Grammy Award nel 2004, solista dall’età di cinque anni e direttore d’orchestra, Vengerov sarà accompagnato al pianoforte da Roustem Saitkoulov, vincitore del Grand Prix di Montecarlo e noto per i numerosi concerti con orchestre di fama internazionale come la Royal Philarmonic di Londra e la Tokyo New City Orchestra – si legge sul sito web ufficiale. Impegnato in progetti d’insegnamento e supporto per i bambini che vivono in difficili realtà sociali in Uganda, nei Balcani, in Thailandia e in Turchia, Maxim Vengerov è stato nominato International Goodwill Ambassador dall’UNICEF, e ad oggi è attivo come docente nelle maggiori Istituzioni Accademiche di tutto il mondo – Grande soddisfazione per l’organizzazione di entrambi gli eventi è stata espressa dal Direttore Artistico del Teatro Marrucino M° Giuliano Mazzoccante: “Portare nella nostra città un musicista del livello di Maxim Vengerov è entusiasmante, apre scenari per un futuro ricco di possibilità, con l’obiettivo di proiettare il Teatro al centro della vita culturale non solo cittadina, ma nazionale e internazionale”. E saranno la solidarietà e il valore della musica e dell’arte come strumento di unione tra i popoli a fare da filo conduttore tra i due concerti: i Virtuosi di Kiev sono stati infatti “adottati” a Maggio del 2022 dalla città di Chieti, grazie a un progetto di solidarietà internazionale che ha permesso loro di continuare in Italia la carriera artistica durante i tragici mesi di guerra in Ucraina – viene evidenziato sul sito web. “Le parole che ci hanno accolto sono un mezzo di pace, come anche la stessa musica” sottolinea il M° Yablonski “Siamo e saremo sempre grati a questa città e a questo Teatro che ci hanno consentito di poter suonare nonostante il momento difficilissimo che sta vivendo il nostro Paese”. Marc Bouchkov, violinista sofisticato e di riconosciuto talento, che si esibirà come solista il 1 Novembre, è considerato uno dei migliori musicisti della sua generazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nonostante la giovane età ha già all’attivo numerosi concerti con orchestre e direttori di altissimo livello in tutta Europa, tra cui la Philarmonie di Parigi e la Filarmonica di Bruxelles. Parole di stima sono state rivolte dal M° Mazzoccante anche al noto compositore Alexey Shor, filantropo e sostenitore materiale dell’operazione diplomatica che ha portato i Virtuosi di Kiev fino a Chieti, al quale sarà tributato uno speciale ringraziamento durante il Concerto Straordinario del 1 Novembre, e del quale Maxim Vengerov eseguirà in anteprima assoluta mondiale la Sonata per Violino il 4 Novembre – I biglietti sono disponibili al Botteghino del Teatro Marrucino e online su CiaoTickets (www.ciaotickets.com). Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 0871330470 e 0871321491.

