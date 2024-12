Chieti, Al Palatricalle i campionati del Fight Clubbing

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 4 dicembre 2024 – Tutto pronto per il Condividi Cerca in “Notizie” Cerca Chieti a Roma al Festival della rigenerazione urbana a “Città in scena” organizzato dall’associazione Mecenate 90 Al Palatricalle i campionati del Fight Clubbing Al Palatricalle i campionati del Fight Clubbing Bagni, spogliatoi e riscaldamento, l’Amministrazione interviene sul Pala Tricalle Polizia Municipale domani a Bergamo a ritirare il premio del Forum della Polizia Locale Sindaco e Amministrazione su bocciatura della riclassificazione scarpate: L’evento di beneficenza In moto per loro giunge alla quinta edizione Sindaco, assessori Pantalone e Stella e consigliere Di Roberto e Ianiro su Truck Tour di prevenzione cardiologica L’assessore Manuel Pantalone su Angelini Aree Urbane Funzionali, Chieti pronta alla firma della la convenzione – si apprende dalla nota stampa. Comune, scuole e associazioni unite dal progetto SPID, dedicato al contrasto della povertà educativa – si apprende dal portale web ufficiale. Il sindaco Ferrara su vicepresidenza ALI Chieti Città Europea dello Sport 2025 -Conferenza su Evento inaugurale Il 25 Novembre dell’Amministrazione con Centro Antiviolenza e Centro per uomini autori di violenza e i giovani della città Conferenza dell’Amministrazione comunale per Chieti Basket 1974. Prossima la scadenza dell’ultima rata TARI. Ianiro e Stella su Commissione Sanità Il Presidente del Consiglio comunale Luigi Febo su rivitalizzazione del centro storico, Amministrazione in sintonia con Ud’A TUTTO PRONTO PER LA QUINDICESIMA EDIZIONE DEL CHOCOFESTIVAL CHIETI Campi da padel al Circolo Tennis Chieti, i lavori procedono Giornata contro la violenza sulle donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ecco dati e iniziative Chieti Poesia, 6° Edizione del festival dal 20 al 29 novembre Ordinanza per reperire nuovi loculi – precisa la nota online. Comprensivo 2, dall’anno scolastico 2025/26 al quartiere Santa Maria torna la scuola Conferenza su approvazione del bilancio – riporta testualmente l’articolo online. Caldaia rotta, ordinanza di sospensione delle attività alla scuola di Madonna del Freddo

