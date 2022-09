Chieti, Al via domani la prima edizione di Vicoli in Calice

- Advertisement -

Chieti, 2 settembre 2022 – Domani, sabato 3 settembre, il centro storico diventa luogo di degustazioni con la prima edizione di “Vicoli in calice”, l’iniziativa promossa da V’Incanto, in partnership con Confartigianato Chieti L’Aquila e il patrocinio del Comune di Chieti – precisa la nota online. “Un evento che mette insieme sapori, artigianato, storia ed enogastronomia – così il vicesindaco e assessore alla Cultura Paolo De Cesare, l’assessore al Commercio Manuel Pantalone e il consigliere Valerio Giannini che ha supportato la macchina organizzativa dell’evento – Ci sarà anche la musica e l’occasione di trascorrere una serata di fine estate fra i vicoli della Civitella, aprendo le porte a un format che in città può crescere ancora e diventare coinvolgente anche per il territorio, per l’occasione sarà visitabile il teatro romano e una cisterna romana privata e presente in zona”. “Calici pieni di magia, nei vicoli de La Civitella, tra arte, artigianato, storia ed enogastronomia, sulle note di jazz e blues per un indimenticabile weekend di fine estate – così gli organizzatori – Il percorso avrà inizio nei pressi dell’enoteca V’Incanto, in Via Nicoletto Vernia 16, per poi snodarsi attraverso i vicoli del quartiere La Civitella e concludersi in Piazza Trento e Trieste – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Durante l’itinerario sono previsti stand gastronomici, momenti di approfondimento sulle origini e la storia della città di Chieti, oltre a musica dal vivo e ovviamente degustazioni ad opera di 13 tra le migliori cantine abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Di qualità anche la selezione musicale con tre formazioni d’eccellenza: i ragazzi della blues band “Lu Blues”, che suoneranno nei pressi del larghetto di Via Gennaro Ravizza; un trio mozzafiato nei pittoreschi vicoletti adiacenti alla Vineria V’Incanto ,”A taste of Honey – Love songs from the American Songbook”, con Miriana Faieta, Marco Marcelletti e Pietro Pancella e il “Fun Jazz Quartet”, che suonerà a Piazza Trento e Trieste con Fabiano Di Dio, Genesio Massimino, Marco Rocchi e Luciano Serraiocco – V’Incanto, con il patrocinio del Comune di Chieti, presenta la prima edizione di Vicoli in Calice, manifestazione nata e pensata per valorizzare le eccellenze del territorio in ambito vinicolo e gastronomico e scoprire un quartiere tra i più suggestivi della città di Chieti – precisa la nota online. Le degustazioni sono a pagamento, con un ticket da 10 euro all’ingresso si avrà diritto a 5 degustazioni a scelta tra tutte le cantine presenti durante la manifestazione, sono: le aziende agricole Buzzarone e Ciccone di Chieti; le Cantine Wilma, Maligni, Cascina del Colle e Fattoria Teatina sempre di Chieti; Cingilia di Pescara; l’Antica Casa Vitivinicola Italo Pietrantonj dell’Aquila, come la Rajca Liquori; le Tenute Cerulli Spinozzi e Ferrante di Teramo – recita il testo pubblicato online. A coadiuvare il tutto, i ristoranti del quartiere con menu ad hoc e presidi gastronomici nei vicoli del quartiere a cura di V’Incanto; Pizzeria Braceria La Civitella; Il Solito Posto; la Piccola Fattoria (degustazione formaggi); Fritto Street Gourmet (frittura e street food); Oli Di Luzio (degustazione olio); Oli Iacovella (degustazione olio). Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di vino e delle eccellenze enogastronomiche abruzzesi, con una serata unica nel suo genere nel territorio circostante”. Info al numero: 328 719 2150 Di seguito i link dell’evento ufficiale e dei profili social della manifestazione: Evento: https://fb.me/e/1PT04qafq Facebook: https://www.facebook.com/vicoli.in.calice

