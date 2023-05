Chieti, Al via il Maggio Teatino, concerto di Anna Tatangelo per la festa di San Giustino

- Advertisement -

Chieti, 9 maggio 2023 – Al via la nuova edizione del Maggio Teatino – recita il testo pubblicato online. Concerto di Anna Tatangelo, tempo permettendo, in occasione della festa di San Giustino – recita il testo pubblicato online. Stamane la conferenza di presentazione con il vicesindaco e assessore agli Eventi, Paolo De Cesare, l’assessore al Commercio Manuel Pantalone e in presenza dei consiglieri Valerio Giannini e Vincenzo Ginefra – viene evidenziato sul sito web. “Stiamo attraversando un momento molto difficile dal punto di vista economico che non dipende da noi, ma da una situazione ereditata, nonostante ciò, siamo riusciti a garantire alla città un’animazione culturale in grado di garantire vita ed economia – così il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare – Il Maggio Teatino è un iconico appuntamento che dà spazio e voce alle associazioni teatine che come Comune supportiamo con servizi, spazi e logistica e alle quali va il nostro ringraziamento perché le loro iniziative animano la nostra città, come ringraziamo il sindaco per aver sostenuto questa esigenza – si apprende dal portale web ufficiale. Il primo evento è il concerto di Anna Tatangelo messo in cartellone per giovedì 11 maggio, in occasione delle celebrazioni del Santo Patrono e che potrebbe slittare se le previsioni meteo non consentiranno lo svolgimento della serata – si apprende dal portale web ufficiale. Un evento importante che andava celebrato in maniera degna, garantendo un intrattenimento di qualità e che non grava sul bilancio dell’Ente, grazie a un accordo di sponsorizzazione con il Consorzio del centro commerciale Megalò. Avremo a Chieti, alla Villa comunale un’artista celebre del panorama musicale nazionale, un concerto costruito tra mille difficoltà che ha richiesto più tempo e a cui si aggiungono le incognite legato al meteo, perché le previsioni non sono buone nei prossimi giorni – Grazie al lavoro fatto garantiamo il Maggio Teatino con cento eventi e il concerto, ma il cartellone è davvero ricco – aggiunge testualmente l’articolo online. Grazie alle associazioni che con il nostro supporto hanno composto il calendario di eventi che il Comune è onorato di patrocinare e che renderanno possibile alla città di ospitare, mostre, concerti, teatro, piccoli e grandi eventi, fra cui: la Notturna Città di Chieti, Premio Prisco, l’evento con i Vignaioli Teatini, Chieti Classica, il Palio de lu Ricchiappe, l’Infiorata, il secondo Gran Criterium Vetturette, la lectio di Paolo Crepet, per citarne alcuni – precisa la nota online. Il tutto in vista del cartellone estivo che stiamo componendo in queste settimane”. “Il cartellone e il concerto sono la migliore risposta alle critiche ricevute da qualche voce dell’opposizione – così l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – Fra gli eventi ci sono anche alcuni appuntamenti sportivi che lo arricchiscono e una rassegna dello Street Food, i buskers ed eventi collaterali, che porteranno movimento e che andranno in sinergia con iniziative che riguarderanno anche il commercio ambulante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La risposta al bando del Maggio Teatino è stata straordinaria, abbiamo oltre cento eventi fino al 17 giugno, che si realizzeranno nonostante tantissime difficoltà economiche ereditate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Vogliamo continuare a generare economie che facciano da linfa a un tessuto positivo per la città, conta il risultato e la qualità che questa amministrazione continua ad assicurare”. “Le difficoltà sono molte di più di quelle pensate, abbiamo dovuto lottare contro tanto, ma si tratta di sforzi necessari per stare vicino al comparto commerciale – così il consigliere Valerio Giannini – e anche alla comunità, che esce da crisi energetica, inflazione e pandemia, grazie anche alle associazioni culturali che hanno risposto e hanno fatto sinergia con il Comune”. “Le difficoltà sono tante, aver ottenuto un nome importante per celebrare anche la festa civile del Santo Patrono è un risultato positivo per la città – conclude il consigliere Vincenzo Ginefra – che riassume il lavoro dell’Amministrazione, della struttura e delle tante associazioni che hanno risposto”.

