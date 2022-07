Chieti, Alle 21 in piazza Vico “Sulle nostre gambe”, evento Comune-Libera-CSI in memoria del giudice Borsellino e delle altre vittime di via D’Amelio

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 18 luglio 2022 – È previsto per martedì

19 luglio alle ore 21 in Piazza Vico un tributo a 30 anni dalla morte del

giudice Paolo Borsellino e degli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela

Loi, Eddie Walter Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina. Un evento che

mette insieme Comune di Chieti, l’avamposto locale dell’associazione Libera Chieti,

presidio Attilio Romanó e il Centro Sportivo Italiano – comitato provinciale di

Chieti, in sinergia per una serata che coniuga il valore educativo, civile e

responsabile dello sport a quello irrinunciabile della memoria.

“Abbiamo

voluto omaggiare un uomo che ha dato voce e corpo al nostro diritto alla

legalità – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel

Pantalone – Siamo davvero felici di onorarne la memoria con un evento che

mette insieme l'associazionismo sociale e sportivo. Trenta anni da quell'esplosione

che ognuno di noi si porta dentro, come se fosse accaduta ieri, incarnando,

nelle nostre storie l’esigenza di portare avanti l’obiettivo legalitario del

Giudice Borsellino e di Giovanni Falcone. Invitiamo la città a non far mancare

presenza e partecipazione, ringraziando i nostri partner per questa sinergia a

vantaggio soprattutto dei più giovani – precisa il comunicato. Abbiamo cercato di unire una fase

commemorativa, nel ricordo della strage e lo sport, coinvolgendo anche i

giovanissimi atleti che in queste settimane sono stati impegnati nelle

Sportiadi, una vera fusione”.

“A 30 anni

dalla strage di via d’Amelio abbiamo voluto dare un segnale intenso e

partecipato – dice Gilda Pescara,

responsabile teatina di Libera – SULLE NOSTRE GAMBE – questo è il titolo

dell’iniziativa – è un percorso nazionale di Libera che abbiamo voluto portare

nella città di Chieti sia per ricordare le vite delle persone uccise nella

strage del ’92, sia per promuovere attraverso il coinvolgimento del mondo dello

sport, un’esperienza nuova che riporti all’attenzione di tutti la pratica di

quei valori condivisi – il rispetto

delle regole, l’impegno, la responsabilità – che sono alla base del vivere

civile. Perché le loro idee restano e continuano a camminare sulle gambe di

altri uomini”.

“Un’iniziativa

di Sport e Sociale che onora il CSI-CHIETI, la nostra Città e la Memoria di

quanti con la vita hanno testimoniato l’appartenenza ed il servizio allo Stato –

aggiunge Mimmo Puracchio del CSI – Chiudiamo così questo primo mese di

Sportiadi 2022 con l’appuntamento per la ripresa al 20 agosto 2022, animando il

territorio dei valori e del positivo messaggio dello sport per la ripresa e per

il ritorno a una vita attiva e consapevole del tributo di grandi italiani”.

