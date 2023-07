Chieti, Amministrazione su canile

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Chieti, 25 luglio 2023 – “L’Amministrazione comunale si è attivata immediatamente sulla situazione del canile, agendo appena i Nas hanno fatto il sopralluogo nell’area della struttura comunale, tant’è che il progetto è già pronto e si sta attendendo la formalizzazione della variazione di bilancio per poter assegnare i lavori”, chiariscono il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alla Tutela del Mondo animale, Fabio Stella – “Nell’agire, abbiamo dovuto constatare che la situazione a cui ci siano trovati di fronte è molto più grave di quella attesa, soprattutto per quanto riguarda gli impianti elettrici, perché i problemi tecnici e di rispetto delle norme vigenti riguardanti l’impianti, non sono soltanto sui quadri – spiega l’assessore Fabio Stella – ma anche sulle stesse linee elettriche interrate che alimentano le varie aree del canile, erano tanto gravi che c’è stato bisogno di un progetto più complesso per poterli affrontare e risolvere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non ci aspettavamo questa situazione, ma è evidente che essa è frutto di tanti anni di incuria e mancati interventi sull’area, lasciata abbandonata da chi ci ha preceduto, nonostante le condizioni fossero palesemente precarie e in emergenza – viene evidenziato sul sito web. Purtroppo quella degli impianti elettrici non è l’unica situazione non a norma che questa Amministrazione dovrà fronteggiare, ma siamo risusciti a reperire oltre 180.000 euro per eseguire anche altri lavori e contiamo di agire appena i tempi lo consentiranno – Il canile è una struttura che non solo ci riguarda, ma funziona, dove le associazioni che lo gestiscono stanno svolgendo un’azione concreta e importante perché i cani siano solo di passaggio e perché quelli che vi stazionano stiano bene in attesa di adozioni che sono continue – si apprende dalla nota stampa. Il cronoprogramma degli interventi in itinere purtroppo non dipende dalla volontà di questa Amministrazione, bensì dalla situazione di dissesto che complica le procedure burocratiche, dilatando scadenze e avvii delle opere per ogni tipo di intervento – recita il testo pubblicato online. Ma abbiamo preso un impegno chiaro su questa situazione, perché l’Amministrazione Ferrara si è dimostrata sempre attenta al tema del benessere degli animali, come dimostrano le azioni finora svolte, nonché i vari progetti in campo, fra cui anche quello sulle aree di sgambamento ed è nostra intenzione fare al più presto un avviso pubblico per dare un contributo ai responsabili delle colonie feline per eseguire le sterilizzazioni e le cure dei gatti – Questo avverrà a valle del bilancio stabilmente riequilibrato, cioè il documento di programmazione di cui il Comune di Chieti si dovrà dotare nei prossimi mesi e che avrà una stesura particolare a causa della procedura di dissesto – riporta testualmente l’articolo online. Nel frattempo saranno istituite tre nuove colonie feline, una nel Campus universitario, le altre in via Forlani e sulla rotatoria di via Ricciardi, a testimonianza del nostro impegno sul fronte del benessere degli animali – precisa la nota online. Con questo riconoscimento, i responsabili della colonia possono chiedere alla Asl la sterilizzazione dei gatti per controllare le nascite e ridurre il randagismo, oltre ad avere contributi per il giusto sostentamento, a fronte di un avviso pubblico che eroga risorse allo scopo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci preme rassicurare i gestori del canile, l’associazione Asada che svolge un ottimo lavoro per la gestione e tutte le altre attività dedicate agli animali che rappresentano un valore aggiunto per la nostra città e con cui siamo sempre disponibili a fare sinergia”.

