Chieti, Anteprima speciale domenica al Marrucino con la Kyiv Virtuosi Orchestra, Dmitry Yablonsky e Giuliano Mazzoccante

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La grande musica torna al Teatro Marrucino Domenica 5 Febbraio: Beethoven, Schubert e uno sguardo al Novecento con la “Sinfonia n.3 per orchestra d’ archi” del compositore svizzero Pierre Wissmer inaugureranno in anteprima la Stagione Concertistica 2023. Un Concerto Straordinario, fortemente voluto dalla Kyiv Virtuosi Orchestra per ringraziare la Città di Chieti e il Teatro Marrucino – riporta testualmente l’articolo online. Protagonista assoluta appunto l’Orchestra, diretta dall’ineccepibile bacchetta del M° Dmitry Yablonsky che, come violoncellista, si esibirà nella prima parte del concerto in duo con il M° Giuliano Mazzoccante al pianoforte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Adottata” dalla Città di Chieti nel Maggio 2022 grazie a un progetto di solidarietà internazionale, e con il contributo essenziale del M°Alexey Shor, compositore e filantropo, la Kyiv Virtuosi Orchestra ha potuto continuare in Italia la propria attività artistica nonostante la guerra che sta devastando l’Ucraina da più di un anno – recita il testo pubblicato online. “Siamo e saremo sempre grati a questa città e a questo Teatro che ci hanno consentito di poter suonare nonostante il momento difficilissimo che sta vivendo il nostro Paese” sottolinea il M° Yablonski “Sarà anche grazie a loro che potremo continuare la collaborazione con l’etichetta discografica Naxos, oltre ad altri progetti per il futuro”. Noto tra i grandi nomi del concertismo internazionale, candidato a un Grammy Award, Dmitry Yablonsky non ha mai cessato la sua attività musicale e discografica, neanche durante il periodo della pandemia da Covid-19. Diplomato alla Juillard School of Music di New York, formatosi anche a Yale e al Curtis Institute of Music, ha iniziato la carriera da direttore d’orchestra proprio in Italia, nel 1989. Direttore stabile e direttore artistico della della Kyiv Virtuosi Orchestra, Yablonsky si è esibito nelle più grandi sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall alla Scala di Milano – Per il 2023 è in programma una tournée in Sudamerica, a partire dal mese di Maggio, oltre a numerosi progetti e festival in tutta Europa – viene evidenziato sul sito web. Ad accompagnarlo nella Sonata in la maggiore per violoncello e pianoforte di Beethoven sarà il M° Giuliano Mazzoccante, riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori pianisti della sua generazione, e dal 2022 Direttore Artistico della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino – aggiunge testualmente l’articolo online. La notevole attività concertistica ha visto il M° Mazzoccante impegnato sia come solista che come musicista da camera, presso importanti sedi italiane ed estere (Vienna, Salisburgo, Monaco di Baviera, Tel Aviv e Washington tra le tante), e nel 2010 è stato nominato docente e responsabile della selezione dei musicisti italiani presso la Internazionale Sommer-Akademie Schloss Pommersfelden in Germania – È formatore e docente di corsi di alto perfezionamento presso la Music and Art International Academy di Chieti e docente presso il Conservatorio “G.Braga” di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’appuntamento è per Domenica 5 Febbraio alle ore 18.00. I biglietti ( prezzo unico € 10.00) sono disponibili al Botteghino del Teatro Marrucino, online e nei punti vendita autorizzati CiaoTickets (www.ciaotickets.com). Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 0871330470 e 0871321491.

