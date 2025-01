Chieti, Aree Urbane Funzionali, nuova assemblea dei sindaci e della governance

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 24 gennaio 2025 – Nella mattinata di oggi in Comune si è riunita l’Assemblea con tutti i soggetti facenti parte dell’Area Urbana Funzionale di Chiet,i finalizzata alla preparazione e gestione delle Strategie Territoriali da proporre alla Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Erano presenti 24 dei 26 comuni della provincia, con Chieti capofila, ricompresi nella perimetrazione dell’AUF chietina nonché il coordinatore, l’architetto Carlo Di Gregorio, dirigente dell’area tecnica del comune di Chieti, la funzionaria Ivonne Elia RUP delle Auf e il professor Mascarucci, che sarà indicato quale project manager all’assemblea – viene evidenziato sul sito web. Fissato anche il primo appuntamento ufficiale sul territorio, con un evento che si terrà a Bucchianico il prossimo 4 febbraio nel Teatro comunale – “La riunione è servita a impostare il lavoro che ci aspetta, definire gli indirizzi politici da dare ai tecnici per elaborare una strategia territoriale che prevederà interventi anche infrastrutturali per rendere più accogliente, competitivo e ricco di servizi efficienti il territorio, per i residenti e i visitatori – così il sindaco Diego Ferrara a nome di tutti e 26 i Comuni aderenti – : l’idea che ci accomuna è farci promotori della crescita dei nostri territori, dando spazio e visibilità a ognuno per le proprie specificità. Nel prosieguo metteremo in campo una strategia di sviluppo del territorio che punti a valorizzare i tanti e diversi patrimoni presenti, perché possano rappresentare la varietà del nostro Abruzzo e invitare chi non ci conosce a visitare la nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. A tal proposito e come attività extra, come compagine inoltreremo una proposta progettuale a valere sui fondi della promozione turistica nell’ambito dell’AUF gestiti dalla Regione che costruiremo nell’incontro del 4 febbraio a Bucchianico e che prevederà la digitalizzazione di tutte le risorse del territorio e la costruzione di un percorso che li renda attrattivi e fruibili agli occhi dei turisti – aggiunge la nota pubblicata. Al centro dell’incontro ci saranno anche passaggi burocratici, come la designazione del project manager che abbiamo individuato nel professor Mascarucci e dei collaboratori, nonché la definizione di una sinergia operativa con l’Università d’Annunzio perché sia di supporto all’azione che ci aspetta”. I comuni che fanno parte dell’AUF Chieti sono: Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Fara Filiorum Petri, Filetto, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico, Orsogna, Ortona, Pennapiedimonte, Poggio Fiorito, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Martino sulla Marrucina, Tollo, Torrevecchia Teatina, Vacri e Villamagna – si apprende dal portale web ufficiale.

