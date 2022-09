Chieti, Asta pubblica per la vendita di un immobile comunale

- Advertisement -

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 819 del 09.09.2022 è indetta asta pubblica, ai sensi dell ‘art. 7 del Regolamento per l ‘alienazione del patrimonio immobiliare del Comune, per la vendita dell’immobile comunale sito in via Piaggio, particella catastale Fg. 28, p.lla 4138, rudere con terreno per 59.846,4. CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ALIENAZIONE a) Il bene oggetto del presente bando verrà venduto nelle condizioni dì fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, canoni, censi ed oneri anche se non indicati nella descrizione e con tutti i pesi che vi fossero inerenti – precisa la nota online. L’immobile è individuato nell’ampiezza e consistenza conformemente allo stato di fatto e di diritto goduto, senza responsabilità da parte di questo Ente per le differenze che sussistono tra le suindicate superfici e qualità catastali e quelle effettive – b) La vendita sarà fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo e nello stato e forma in cui l’immobile appartiene al Comune di Chieti, nella consistenza indicata nelle visure catastali agli atti d’ufficio e, inoltre, a norma dell’articolo 1488, comma II, del Codice civile – c) Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in vendita o nella determinazione del prezzo d’asta, nell’indicazione della superficie, dei confini, dei numeri di mappa e coerenze, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendosi intendere come espressamente dichiarato dal concorrente di ben conoscere l’immobile nel suo valore e in tutte le sue parti – d) L’alienazione di cui al presente bando è fuori campo IVA. e) Le offerte sono immediatamente vincolanti per l’offerente, mentre ogni effetto giuridico nei confronti del comune consegue alla stipula del contratto – aggiunge testualmente l’articolo online. f) L’acquirente subentrerà in tutti i diritti e gli obblighi del Comune rispetto all’immobile e saranno a carico dell’acquirente i compensi che fossero dovuti in conseguenza dei miglioramenti apportati sull’immobile dal conduttore, accertati dall’Ufficio Tecnico Comunale – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE La gara si svolgerà in seduta pubblica e avrà luogo nell’Ufficio Patrimonio e Demanio, in data 21.10.2022 ore 10. All’espletamento delle procedure di gara provvederà un’apposita Commissione nominata secondo le modalità del Regolamento comunale per la vendita di beni immobili – aggiunge la nota pubblicata. La Commissione di gara, valutate le offerte, procederà, ove ne ricorrano i presupposti, all’aggiudicazione provvisoria – viene evidenziato sul sito web. All’aggiudicazione definitiva – ad espletamento delle procedure relative all’eventuale esercizio del diritto di prelazione e dei controlli di legge – provvederà il Dirigente del Servizio Patrimonio – riporta testualmente l’articolo online. Se non verranno presentate offerte regolari la gara sarà dichiarata deserta – viene evidenziato sul sito web. Se non verranno presentate offerte limitatamente ad un lotto, lo stesso sarà dichiarato deserto – riporta testualmente l’articolo online. Per leggere l’avviso e tutte le info clicca qui

