Chieti, Blackout elettrici per via dei lavori sulla rete.

- Advertisement -

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 27 gennaio 2023 – Da parte della Ceie Power Spa, gestore della pubblica illuminazione del Comune di Chieti, Progetto Elena, è pervenuta all’Amministrazione la comunicazione che sono in corso in tutto il territorio comunale i lavori per la sostituzione dei quadri elettrici che alimentano le linee di pubblica illuminazione – si apprende dalla nota stampa. Tali lavorazioni comprendono l’installazione di nuovi quadri di comando, compresa quella di interruttori differenziali (salvavita) e interruttori magnetotermici che nei precedenti sistemi di comando, nella maggior parte dei casi, non erano presenti – precisa la nota online. Tali dispositivi quando rilevano la presenza di dispersioni di corrente elettrica e di correnti di cortocircuito su dorsali di alimentazione vetuste, disalimentano tempestivamente il quadro e spengono di fatto l’impianto o parte di esso, per garantire le condizioni di sicurezza degli stessi impianti e dei cittadini – aggiunge la nota pubblicata. Pertanto, alcune zone della città, specialmente durante le fasi di maltempo prolungato, potrebbero subire dei disservizi momentanei – precisa il comunicato. “Condividiamo la spiegazione tecnica del fatto che alcune zone della città sono al buio, condizione che si verificherà presumibilmente ancora per poco, come la stessa ditta ci comunica – dicono il sindaco Diego Ferrara e l’assessore ai lavori pubblici Stefano Rispoli – Da parte nostra non possiamo fare altro che invitare la cittadinanza che in queste ore ci segnala le varie criticità a farlo ufficialmente tramite il numero verde messo a disposizione dalla Ceie Power proprio a questo scopo, in modo che chi sta operando sappia dove intervenire e, quindi, che i ripristini siano più veloci e tempestivi – La cittadinanza potrà segnalare al numero verde 800-749343. Come Amministrazione stiamo portando avanti un programma di sostenibilità e risparmio anche su questo fronte dei servizi, che ci consentirà importanti economie nell’impiego della pubblica illuminazione, in linea con quanto richiedono questi tempi di rincari dei costi energetici – aggiunge la nota pubblicata. Manterremo un contatto costante con la ditta per assicurare la più veloce normalizzazione della situazione”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it